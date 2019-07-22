Просто, но красиво: минималистские городские снимки фотографа из Сеула (Фото)

Daehyuk Im — талантливый фотограф, режиссер и художник, в настоящее время проживающий в Сеуле, Южная Корея. Он специализируется на минимализме, портретной, пейзажной и уличной фотографии. Недавно фотограф посетил Нью-Йорк и сделал серию снимков под названием "Up & Up" в Кони-Айленде.