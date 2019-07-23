Братья наши меньшие: удивительные снимки собак (Фото) Алисия Змысловска — молодой фотограф из Польши. С самого раннего детства она полюбила собак. А позже у нее появилась еще одна страсть — фотография. Так она стала фотографом, который специализируется на съемках домашних питомцев. Алисии всего 19, но ее творчество уже вызывает восторг. Мы выбрали несколько невероятно ярких и живых фотографий из ее работ. Это самые красивые снимки собак, которые мы когда-либо видели.