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Вторник, 23.07.2019
Братья наши меньшие: удивительные снимки собак (Фото)
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Братья наши меньшие: удивительные снимки собак (Фото)

Алисия Змысловска — молодой фотограф из Польши. С самого раннего детства она полюбила собак. А позже у нее появилась еще одна страсть — фотография. Так она стала фотографом, который специализируется на съемках домашних питомцев. Алисии всего 19, но ее творчество уже вызывает восторг. Мы выбрали несколько невероятно ярких и живых фотографий из ее работ. Это самые красивые снимки собак, которые мы когда-либо видели.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Животные, Собака, Питомцы, Домашние любимцы, Алисия Змысловска.
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