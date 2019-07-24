Интересные 3D-рисунки от крутого художника (Фото) В современном мире так много талантливых людей и художников, в том числе, что невероятно сложно обратить на себя внимание. Но датскому художнику HuskMitNavn это удалось. Использую 3D-трюки с бумагой, он будто научился оживлять свои рисунки. Так просто и в то же время, так гениально!