Невероятные снимки талантливого фотографа-самоучки (Фото)

Аса Стейнарс (Asa Steinars) — талантливый 27-летний фотограф-самоучка и инженер из Норвегии, которая в настоящее время живет и работает в Исландии. Она фокусируется в основном на приключениях, на природе и пейзажной фотографии. У Асы более 154 тысяч подписчиков в Instagram.