Художница из Канады создает очень милые скульптуры собак (Фото) Миган Алессио (Meagan Alessio) — художница из Канады, которая находит удовольствие в рукоделии, используя различные материалы. Один из видов рукоделия, в которых она особенно хороша, — это валяние шерсти. И эти крошечные скульптуры собак наглядно доказывают, что это правда! Все эти миниатюрные щенки кажутся настолько реальными, что даже странно, почему они не виляют своими хвостиками. На создание одной такой очаровательной скульптуры, которые делаются из натуральной овечьей шерсти, у художницы обычно уходит около 4-7 часов работы.