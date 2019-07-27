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Суббота, 27.07.2019
Волшебная Япония на снимках фотографа из Сиднея (Фото)
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Волшебная Япония на снимках фотографа из Сиднея (Фото)

Япония привлекает к себе внимание людей со всего мира с самых разных сторон, будь то культурные традиции, кухня, современные технологии и многое другое. И, конечно же, живописные места, городские силуэты и завораживающие пейзажи тоже являются одним из поводов посетить Страну восходящего солнца.Сегодня мы хотели бы показать вам работы фотографа, пилота дрона и искателя приключений из Сиднея Пэта Кэя (Pat Kay). Пэт специализируется на трэвел- и пейзажной фотографии, но также уделяет внимание и уличной фотографии. Недавно он посетил Японию, запечатлев захватывающие природные и уличные пейзажи.
Фото: bugaga.ru
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Япония, Искусство, Природа, Пейзаж, Пэт Кэй, Pat Kay.
11:51 Сегодня Телеграф
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