Волшебная Япония на снимках фотографа из Сиднея (Фото) Япония привлекает к себе внимание людей со всего мира с самых разных сторон, будь то культурные традиции, кухня, современные технологии и многое другое. И, конечно же, живописные места, городские силуэты и завораживающие пейзажи тоже являются одним из поводов посетить Страну восходящего солнца.Сегодня мы хотели бы показать вам работы фотографа, пилота дрона и искателя приключений из Сиднея Пэта Кэя (Pat Kay). Пэт специализируется на трэвел- и пейзажной фотографии, но также уделяет внимание и уличной фотографии. Недавно он посетил Японию, запечатлев захватывающие природные и уличные пейзажи.