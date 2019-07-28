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Воскресенье, 28.07.2019
Невероятные работы скульптора из Румынии (Фото)
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Невероятные работы скульптора из Румынии (Фото)

Скульптор из Румынии Дариус Хулеа использует для своих работ все виды металла — нержавеющую сталь, железо, медь, латунную проволоку. Его проволочные композиции представляют собой смесь классики и модерна, при этом его металлические портреты знаменитостей безошибочно узнаваемы.
Фото: bigpicture.ru
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Скульптура, Искусство, Скульптор, Дариус Хулеа, Скульптура из проволки.
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