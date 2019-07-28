Невероятные работы скульптора из Румынии (Фото) Скульптор из Румынии Дариус Хулеа использует для своих работ все виды металла — нержавеющую сталь, железо, медь, латунную проволоку. Его проволочные композиции представляют собой смесь классики и модерна, при этом его металлические портреты знаменитостей безошибочно узнаваемы.