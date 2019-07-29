Сказочные пейзажи в работах Линн Гизаман (Фото) В фотографиях Линн Гизаман призрачная, эфемерная красота пейзажей, будто извлеченных из глубин памяти, когда детали исчезают, а суть остается. Усиление сюрреалистической цветовой палитры придает ее изображениям живописное свечение, будто увиденных сквозь шелковую вуаль картин, которые переиначивают наше восприятие красок природы.