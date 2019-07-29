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Понедельник, 29.07.2019
Сказочные пейзажи в работах Линн Гизаман (Фото)
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Сказочные пейзажи в работах Линн Гизаман (Фото)

В фотографиях Линн Гизаман призрачная, эфемерная красота пейзажей, будто извлеченных из глубин памяти, когда детали исчезают, а суть остается. Усиление сюрреалистической цветовой палитры придает ее изображениям живописное свечение, будто увиденных сквозь шелковую вуаль картин, которые переиначивают наше восприятие красок природы.
cameralabs.org
Фото: cameralabs.org
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Фотографии, Пейзажи, Линн Гизаман.
01:57 Сегодня Телеграф
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