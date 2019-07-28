Потрясающие ретроснимки, сделанные на дне озера (Фото) Однажды в 1938 году неизвестный фотограф Мозерт услышал, что в курортном местечке Силвер-Спрингс во Флориде снимают фильм "Тарзан" с пловцом Джонни Вайсмюллером в главной роли. Сначала Мозерт хотел сделать лишь несколько кадров рабочего процесса. Но озеро, где проходили съемки, поразило его кристально чистой водой, и фотограф задумался о серии подводных снимков, для чего соорудил водонепроницаемую коробку для фотокамеры из подручных материалов.