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Потрясающие ретроснимки, сделанные на дне озера (Фото)
Однажды в 1938 году неизвестный фотограф Мозерт услышал, что в курортном местечке Силвер-Спрингс во Флориде снимают фильм "Тарзан" с пловцом Джонни Вайсмюллером в главной роли. Сначала Мозерт хотел сделать лишь несколько кадров рабочего процесса. Но озеро, где проходили съемки, поразило его кристально чистой водой, и фотограф задумался о серии подводных снимков, для чего соорудил водонепроницаемую коробку для фотокамеры из подручных материалов.
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