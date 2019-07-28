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Воскресенье, 28.07.2019
Потрясающие ретроснимки, сделанные на дне озера (Фото)
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Потрясающие ретроснимки, сделанные на дне озера (Фото)

Однажды в 1938 году неизвестный фотограф Мозерт услышал, что в курортном местечке Силвер-Спрингс во Флориде снимают фильм "Тарзан" с пловцом Джонни Вайсмюллером в главной роли. Сначала Мозерт хотел сделать лишь несколько кадров рабочего процесса. Но озеро, где проходили съемки, поразило его кристально чистой водой, и фотограф задумался о серии подводных снимков, для чего соорудил водонепроницаемую коробку для фотокамеры из подручных материалов.
Фото: bigpicture.ru
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