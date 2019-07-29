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Понедельник, 29.07.2019
Мир глазами близоруких людей: необычный проект художника-гиперреалиста (Фото)
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Мир глазами близоруких людей: необычный проект художника-гиперреалиста (Фото)

В современную эпоху картинок высокого разрешения и расцвета гиперреализма творчество Филипа Барлоу (Philip Barlow) сразу привлекает внимание. Однако, от зрителя требуется определенное усилие для того, чтобы заставить себя смотреть на размытые силуэты и яркие пятна на полотнах автора. Наверное, так видят мир без очков и контактных линз люди, страдающие близорукостью. А может вовсе и не страдающие, ведь главное, как известно, видится на расстоянии. А то, что не можем рассмотреть, так легко и соблазнительно додумать самому.
Фото: bigpicture.ru
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Картина, Искусство, Творчество, Филип Барлоу, Philip Barlow.
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