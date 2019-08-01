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Четверг, 01.08.2019
Marvel и искусство: кипрский художник объединил персонажей MCU и классические картины (Фото)
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Marvel и искусство: кипрский художник объединил персонажей MCU и классические картины (Фото)

Кинематографическая вселенная Marvel, или MCU, наверняка войдет в историю как одна из самых знаковых. Начиная с "Железного человека" 2008 года, с которого все началось, и заканчивая фильмом "Человек-паук: Вдали от дома" 2019 года, который недавно преодолел отметку в $1 миллиард сборов, вселенная Марвел полна незабываемых фильмов. Что может быть лучше, чтобы воздать должное такой культовой франшизе, чем соединить ее с самыми известными произведениями искусства? Кипрский визуальный дизайнер Хаяти Эврен (Hayati Evren) решил возродить то, о чем большинство людей и не задумывалось, и создать вдохновленные вселенной Марвел произведения искусства, которые объединяют в себе персонажей MCU и классические картины. Это определенно те картины, которые большинство фанатов вселенной Марвел хотели бы видеть повсюду.
Фото: bugaga.ru
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Marvel, Картины, Искусство, Дизайнер, Хаяти Эврен.
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