Marvel и искусство: кипрский художник объединил персонажей MCU и классические картины (Фото) Кинематографическая вселенная Marvel, или MCU, наверняка войдет в историю как одна из самых знаковых. Начиная с "Железного человека" 2008 года, с которого все началось, и заканчивая фильмом "Человек-паук: Вдали от дома" 2019 года, который недавно преодолел отметку в $1 миллиард сборов, вселенная Марвел полна незабываемых фильмов. Что может быть лучше, чтобы воздать должное такой культовой франшизе, чем соединить ее с самыми известными произведениями искусства? Кипрский визуальный дизайнер Хаяти Эврен (Hayati Evren) решил возродить то, о чем большинство людей и не задумывалось, и создать вдохновленные вселенной Марвел произведения искусства, которые объединяют в себе персонажей MCU и классические картины. Это определенно те картины, которые большинство фанатов вселенной Марвел хотели бы видеть повсюду.