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Красота Французских Альп: красивые горные пейзажи (Фото)
Предлагаем взглянуть на прекрасные горные пейзажи, запечатленные фотографом-самоучкой и любителем путешествий Морганом Боде (Morgan Bodet) из Шамони-Мон-Блан (Chamonix Mont Blanc), Франция. Морган фокусируется в основном на природной, ландшафтной и трэвел-фотографии. Он путешествует по всему Шамони, стараясь делать захватывающие снимки своих приключений.
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