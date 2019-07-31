Красота Французских Альп: красивые горные пейзажи (Фото)

Предлагаем взглянуть на прекрасные горные пейзажи, запечатленные фотографом-самоучкой и любителем путешествий Морганом Боде (Morgan Bodet) из Шамони-Мон-Блан (Chamonix Mont Blanc), Франция. Морган фокусируется в основном на природной, ландшафтной и трэвел-фотографии. Он путешествует по всему Шамони, стараясь делать захватывающие снимки своих приключений.