Для самых отчаянных: стильные, но спорные татуировки на лице (Фото)

Татуировки можно любить и ненавидеть, но равнодушным к ним быть нельзя, это точно. Есть люди, которые терпеть не могут «все эти ваши наколки» и не представляют, зачем кому-то «портить» своё тело рисунками, которые потом, к тому же, нельзя смыть. На противоположной стороне люди, которые обожают татуировки и считают, что это способ самовыражения и украшения своего тела. Однако очень спорным остаётся вопрос о татуировках на лице, против которых бывают и те, кто любит татуировки. Просто это очень отчаянный шаг, и чтобы нанести на своё лицо татуировку нужно быть на 100% уверенным в завтрашнем дне. Сегодня татуировки на лице стали очень модными благодаря реперам новой школы и всё больше молодых людей делают себе татуировки именно на этом месте.