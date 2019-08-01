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Четверг, 01.08.2019
Для самых отчаянных: стильные, но спорные татуировки на лице (Фото)
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Для самых отчаянных: стильные, но спорные татуировки на лице (Фото)

Татуировки можно любить и ненавидеть, но равнодушным к ним быть нельзя, это точно. Есть люди, которые терпеть не могут «все эти ваши наколки» и не представляют, зачем кому-то «портить» своё тело рисунками, которые потом, к тому же, нельзя смыть. На противоположной стороне люди, которые обожают татуировки и считают, что это способ самовыражения и украшения своего тела. Однако очень спорным остаётся вопрос о татуировках на лице, против которых бывают и те, кто любит татуировки. Просто это очень отчаянный шаг, и чтобы нанести на своё лицо татуировку нужно быть на 100% уверенным в завтрашнем дне. Сегодня татуировки на лице стали очень модными благодаря реперам новой школы и всё больше молодых людей делают себе татуировки именно на этом месте.
4tololo.ru
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Стиль, Лицо, Татуировки, Субкультуры.
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