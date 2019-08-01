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Четверг, 01.08.2019
Когда любишь бегать и рисовать: художник, который знает, как совместить несовместимое
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Когда любишь бегать и рисовать: художник, который знает, как совместить несовместимое

Что делать, если ты любишь пробежки по городу, да и в душе ты самый настоящий художник? Как все это совместить? Ленни Морган нашел выход. С помощью своего фитнес-трекера он «рисует» на картах Сан-Франциско, прокладывая путь своих тренировок. Получаются причудливые картины. И для здоровья полезно, и контент для блога появляется. В коллекции уже 53 рисунка.
mainfun.ru
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Карта, Картины, Пробежка, Ленни Морган.
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