Когда любишь бегать и рисовать: художник, который знает, как совместить несовместимое

Что делать, если ты любишь пробежки по городу, да и в душе ты самый настоящий художник? Как все это совместить? Ленни Морган нашел выход. С помощью своего фитнес-трекера он «рисует» на картах Сан-Франциско, прокладывая путь своих тренировок. Получаются причудливые картины. И для здоровья полезно, и контент для блога появляется. В коллекции уже 53 рисунка.