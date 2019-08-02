Завораживающие пейзажи в фотографиях Алессио Путцу (Фото) Предлагаем вашему вниманию коллекцию пейзажей, глядя на которые, можно подумать, что они сделаны в каких-то экзотических странах. Однако на самом деле они были сделаны на британской земле 31-летним профессиональным пейзажным фотографом Алессио Путцу (Alessio Putzu) из Лондона. Вместе со своей камерой он побывал в Девоне и Корнуолле (Англия), в Пембрукшире (Уэльс), на острове Скай (Шотландия) и сделал несколько живописных фотографий.