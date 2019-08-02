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Пятница, 02.08.2019
Завораживающие пейзажи в фотографиях Алессио Путцу (Фото)
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Завораживающие пейзажи в фотографиях Алессио Путцу (Фото)

Предлагаем вашему вниманию коллекцию пейзажей, глядя на которые, можно подумать, что они сделаны в каких-то экзотических странах. Однако на самом деле они были сделаны на британской земле 31-летним профессиональным пейзажным фотографом Алессио Путцу (Alessio Putzu) из Лондона. Вместе со своей камерой он побывал в Девоне и Корнуолле (Англия), в Пембрукшире (Уэльс), на острове Скай (Шотландия) и сделал несколько живописных фотографий.
Фото: bugaga.ru
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Искусство, Снимки, Пейзаж, Фотограф, Алессио Путцу, Alessio Putzu.
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