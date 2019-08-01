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Четверг, 01.08.2019
Креативная мамочка создает завтраки для детей, вдохновляясь сказочными персонажами (Фото)
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Креативная мамочка создает завтраки для детей, вдохновляясь сказочными персонажами (Фото)

Лале Мохмеди (Laleh Mohmedi), мать двоих детей, мальчика по имени Джейкоб и девочки по имени Чарли, любит превращать приготовленные для них блюда в произведения искусства. Мы начали следить за ее творчеством 3 года назад, и с тех пор не перестаем восхищаться фантазией и творческим полетом мыслей фуд-художницы, которая каждый прием пищи своих детей превращает в небольшое путешествие в мир сказок и приключений. Вдохновляясь сказочными персонажами и героями популярных детских фильмов и мультфильмов, она продолжает радовать своих детей (и поклонников в Instagram) новыми творениями.
Фото: bugaga.ru
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Завтрак, Искусство, Произведение искусства, Лалех Мохмеди, Лале Мохмеди.
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