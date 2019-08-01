Креативная мамочка создает завтраки для детей, вдохновляясь сказочными персонажами (Фото) Лале Мохмеди (Laleh Mohmedi), мать двоих детей, мальчика по имени Джейкоб и девочки по имени Чарли, любит превращать приготовленные для них блюда в произведения искусства. Мы начали следить за ее творчеством 3 года назад, и с тех пор не перестаем восхищаться фантазией и творческим полетом мыслей фуд-художницы, которая каждый прием пищи своих детей превращает в небольшое путешествие в мир сказок и приключений. Вдохновляясь сказочными персонажами и героями популярных детских фильмов и мультфильмов, она продолжает радовать своих детей (и поклонников в Instagram) новыми творениями.