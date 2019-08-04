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Воскресенье, 04.08.2019
Завораживающие аэроснимки, в которые вы влюбитесь (Фото)
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Завораживающие аэроснимки, в которые вы влюбитесь (Фото)

Аэрофотосъемка дает возможность посмотреть на привычные объекты совершенно по-новому. С высоты птичьего полета перед нами открывается совсем другой мир, полный ярких красок и удивительной симметрии. Братья Эндрюс подметили эту особенность, когда впервые запустили дрон, и с тех пор не расстаются со своим маленьким и быстрым помощником. Мастера аэрофотосъемки создают потрясающие кадры, снятые с высоты птичьего полета.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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