Бумажные скульптуры животных от Кэлвина Николлса (Фото) Келвин Николлз (Calvin Nicholls) из Канады создает просто невероятные скульптуры животных из бумаги, которые выглядят настолько реалистично, что трудно поверить в то, что такое вообще возможно. Каждое его творение, тщательно продуманное и созданное с особым вниманием к деталям, занимает десятки и сотни часов работы.