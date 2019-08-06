Атмосферные lifestyle-снимки талантливого фотографа из Германии (Фото) Максимилиан Полер (Maximilian Pohler) — талантливый 24-летний фотограф и авантюрист, в настоящее время проживающий в Лейпциге, Германия. Он специализируется главным образом на приключениях, природе, пейзажах и lifestyle-фотографии. У Максимилиана почти 25 000 подписчиков в Instagram.