В Африке появится первый "вертикальный лес"

1 Итальянский архитектор Стефано Боэри (Stefano Boeri) реализует свою концепцию "вертикального леса" в Африке, предложив построить три здания в форме кубов в Египте.

2 Три 7-этажных "куба" или 3 экспериментальных здания будут включать в себя отель и два жилых комплекса и будут расположены к востоку от Каира, в Новой административной столице (New Administrative Capital).

3 Красиво спроектированное архитектурное трио привнесёт зелёные оттенки в район, в котором преимущественно располагаются правительственные департаменты и иностранные посольства.

4 Архитектурная студия Стефано Боэри — Stefano Boeri Architetti — реализует проекты "вертикальных лесов" почти на всех континентах (мы уже писали о его "вертикальном лесу" в Нанкине и о "городе-лесе" в округе Лючжоу, Китай).

5 Над этим проектом студия работала в сотрудничестве с египетским дизайнером Шимой Шалаш (Shimaa Shalash) и итальянским ландшафтным архитектором Лаурой Гатти (Laura Gatti).

6 Пышная зелень растянется по террасам трёх зданий. По оценкам Боэри, на них будет расти 350 деревьев и 14.000 кустов более 100 видов, что значительно улучшит качество воздуха в этом районе.