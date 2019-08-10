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Суббота, 10.08.2019
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В Африке появится первый "вертикальный лес"

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В Африке появится первый "вертикальный лес"
03:43 Сегодня Телеграф bugaga.ru Фото: bugaga.ru

Новости культуры:И это лишь начало грандиозного проекта по превращению Каира в зелёный мегаполис.

  • 1

    Итальянский архитектор Стефано Боэри (Stefano Boeri) реализует свою концепцию "вертикального леса" в Африке, предложив построить три здания в форме кубов в Египте.

  • 2

    Три 7-этажных "куба" или 3 экспериментальных здания будут включать в себя отель и два жилых комплекса и будут расположены к востоку от Каира, в Новой административной столице (New Administrative Capital).

  • 3

    Красиво спроектированное архитектурное трио привнесёт зелёные оттенки в район, в котором преимущественно располагаются правительственные департаменты и иностранные посольства.

  • 4

    Архитектурная студия Стефано Боэри — Stefano Boeri Architetti — реализует проекты "вертикальных лесов" почти на всех континентах (мы уже писали о его "вертикальном лесу" в Нанкине и о "городе-лесе" в округе Лючжоу, Китай).

  • 5

    Над этим проектом студия работала в сотрудничестве с египетским дизайнером Шимой Шалаш (Shimaa Shalash) и итальянским ландшафтным архитектором Лаурой Гатти (Laura Gatti).

  • 6

    Пышная зелень растянется по террасам трёх зданий. По оценкам Боэри, на них будет расти 350 деревьев и 14.000 кустов более 100 видов, что значительно улучшит качество воздуха в этом районе.

  • 7

    Строительство "вертикального леса" начнётся в 2020 году и завершится, согласно плану, в 2022 году. 

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Африка, Лес, Исскуство, Вертикальный лес.
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