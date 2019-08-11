Обыденность, превращенная в искусство: удивительные рисунки собак

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Кажется, телефоны с камерами были созданы только с одной целью — фотографировать наших хвостатых любимчиков в любое время дня и ночи. Котик миленько растянулся на полу — щелк! Пес смешно упал, пока бежал за мячиком — еще щелк! Но вот только качество частенько хромает на все четыре лапы, что и заметила художница Алекс Чех. Поэтому девушка начала на заказ рисовать портреты любимцев маслом и акварелью, рассказала она изданию Bored Panda. Картины получаются куда качественнее фотографий, плюс Алекс может поменять фон, добавить деталей или других животных, чтобы сделать портрет любимца достойным его!