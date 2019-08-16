Магические снимки цифрового художника из Бангладеш

1

Он фокусируется в основном на изобразительном искусстве, макросъемке, цветах, игрушках и натюрмортах. Ашрафул всегда очень интересовался рисованием и живописью, он с детства хотел быть художником. У Ашрафула более 65 000 подписчиков в Instagram.