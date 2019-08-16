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Магические снимки цифрового художника из Бангладеш

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Магические снимки цифрового художника из Бангладеш
04:25 Сегодня Телеграф kykyryzo.ru Фото: kykyryzo.ru

Новости культуры:Ашрафул Арефин (Ashraful Arefin) — талантливый 31-летний фотограф и цифровой художник, проживающий в Дакке, Бангладеш.

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    Он фокусируется в основном на изобразительном искусстве, макросъемке, цветах, игрушках и натюрмортах. Ашрафул всегда очень интересовался рисованием и живописью, он с детства хотел быть художником. У Ашрафула более 65 000 подписчиков в Instagram.

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Искусство, Фото, Художник, Снимки, Ашрафул Арефин.
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