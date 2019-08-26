Реалистичные работы Сураба Гупты: невероятные цветы

На самом же деле его цветы не требуют земли, полива и солнечного цвета.
Все потому, что эти невероятно реалистичные произведения искусства изготовлены из разных повседневных предметов, таких как бумажные полотенца, пищевые красители и пергаментная бумага.
Сураб Гупта, который родился в Индии и в настоящее время проживает в Нью-Йорке, создал свои первые цветы в юности, когда ему поручили украсить церковь.
Используя все, что было под руками, в том числе чековую бумагу, художник понял, что может преобразовать практически все - нужно лишь приложить немного усилий и свою фантазию.