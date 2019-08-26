Бесспорный талант: волшебные трехмерные манипуляции от художника-самоучки

1 Талантливый бразильский художник-самоучка Туллиус Хойер (Tullius Heuer) создает удивительные цифровые произведения искусства, которые, кажется, просто хотят взять и покинуть то место, на которое их нанесли.

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3 Туллиус мастерски сочетает свои карандашные рисунки с реальными фотографиями, создавая совершенно уникальные волшебные трехмерные манипуляции — и результаты действительно настолько качественно выглядят, что порой задумываешься, а что произойдет, если рисунки вдруг оживут.

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5 На создание одной такой своей иллюзии у мастера в среднем уходит от 9 до 10 часов, а легкий сюрреализм делает их одновременно захватывающими и даже пугающими.

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7 Художник из города Масейо обнаружил свою страсть и бесспорный талант к цифровому искусству совершенно случайно.

8 "Я открыл для себя Photoshop в 17 лет — ради удовольствия, даже не предполагая, что смогу стать профессионалом в этой области. Проект "Живые скетчи" ("The Living Sketches") появился, когда я посещал известный сайт с художественными конкурсами под названием Worth1000, где я научился стимулировать своё творчество", — рассказал Хейер.