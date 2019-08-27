Века за секунды: восстановление древних руин в гифках

Новости культуры:Древние руины дарят людям уникальную возможность заглянуть в прошлое и узнать, как жили наши предки и какие дома строили.

Историки, архитекторы и путешественники в равной степени восхищаются остатками давно забытых времен. Однако из-за состояния, в котором дошли до нас эти постройки, часто трудно представить, как же выглядели эти некогда величественные сооружения, когда жизнь в них кипела, были слышны разговоры и раздавались шаги, а где-то доносился запах с кухни.

Проект Expedia воскресил семь древних зданий в серии гифок. За несколько секунд на месте привычных развалин восстают высокие стены, появляются потолки и крыши, и мы наконец видим, как выглядели древние строения на пике своего существования.

Парфенон, Афины

Главный храм древнего города был построен в 447-438 годах до нашей эры на афинском Акрополе и посвящен богине Афине.

Храм Юпитера, Помпеи

Храм был построен в честь бога Юпитера во II веке до нашей эры и, скорее всего, был центром религиозной жизни древнего города Помпеи — небольшого римского города в Неаполитанском заливе. В 79 году нашей эры вулкан Везувий уничтожил город вместе со всеми жителями. Храм же был обнаружен в XVI веке, и благодаря многолетним раскопкам мы можем представить, как жил римский город первого века нашей эры.

Пирамида Нохоч-Мул (Nohoch Mul), Коба

Коба — древний город майя, церемониальные постройки которого были воздвигнуты около 250-900 годов нашей эры. Майя покинули город около 1500 года нашей эры по неизвестным причинам, вскоре после прибытия испанских конкистадоров. Нохоч-Мул считается самой высокой пирамидой майя на полуострове Юкатан и второй во всем мире. Была обнаружена в 1800-х годах, но для туристов место открыли лишь в 1973 году из-за непроходимых джунглей.

Милевый замок 39, вал Адриана, Великобритания

Древняя стена была построена в первом веке нашей эры и протянулась на 73 мили (117,5 километров) по сельской местности Англии. Историки до сих пор спорят о причинах строительства. Самая популярная теория — стену построил римский император Адриан, чтобы защитить границы от набегов. По стене были поставлены так называемые милевые замки — форты, которые строили на всей протяженности с интервалами в одну римскую милю.

Луксорский храм, Египет

Древний комплекс на восточном берегу Нила был возведен по приказу Аменхотепа III в период 1100-1600 годов до нашей эры. Через 100 лет Рамзес II достроил огромные пилоны у входа и открытый внутренний двор.

Пирамида Солнца, город Теотиуакан, Мексика

Теотиуакан был построен в период между I и VII веком, но о его строителях и жителях известно очень мало. Они возвели первый комплекс в регионе и загадочным образом исчезли.

Пирамида Солнца — крупнейшая постройка Теотиуакана и одна из старейших пирамид в Центральной Мексике.

Храм B, площадь Торре-Арджентина, Рим

На площади находятся развалины четырех храмов IV-II веков до нашей эры. Они были обнаружены в 1920-х годах в ходе раскопок. Археологи до сих пор не выяснили, кому храмы были посвящены, поэтому их называют литерами A, B, C и D.

На Торре-Арджентина, где расположены руины, в 44 году до нашей эры был убит Гай Юлий Цезарь.