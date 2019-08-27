Скачать
Среда, 28.08.2019
Разумков о Гончаруке и Авакове в новом Кабмине: Есть предложения, есть видение
Разумков о Гончаруке и Авакове в новом Кабмине: Есть предложения, есть видение
Кто возглавит комитеты Верховной Рады IX созыва: список
Кто возглавит комитеты Верховной Рады IX созыва: список
Кубок Украины: результаты всех матчей 1/32 финала
Кубок Украины: результаты всех матчей 1/32 финала
Украинская музыка в Китае: ONUKA выступит в Поднебесной
Украинская музыка в Китае: ONUKA выступит в Поднебесной

Века за секунды: восстановление древних руин в гифках

Смотрите фото (8)
Века за секунды: восстановление древних руин в гифках
23:13 Вт, 27 Август 2019 Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости культуры:Древние руины дарят людям уникальную возможность заглянуть в прошлое и узнать, как жили наши предки и какие дома строили.

Историки, архитекторы и путешественники в равной степени восхищаются остатками давно забытых времен. Однако из-за состояния, в котором дошли до нас эти постройки, часто трудно представить, как же выглядели эти некогда величественные сооружения, когда жизнь в них кипела, были слышны разговоры и раздавались шаги, а где-то доносился запах с кухни.

Проект Expedia воскресил семь древних зданий в серии гифок. За несколько секунд на месте привычных развалин восстают высокие стены, появляются потолки и крыши, и мы наконец видим, как выглядели древние строения на пике своего существования.

Парфенон, Афины

Главный храм древнего города был построен в 447-438 годах до нашей эры на афинском Акрополе и посвящен богине Афине.

Храм Юпитера, Помпеи

Храм был построен в честь бога Юпитера во II веке до нашей эры и, скорее всего, был центром религиозной жизни древнего города Помпеи — небольшого римского города в Неаполитанском заливе. В 79 году нашей эры вулкан Везувий уничтожил город вместе со всеми жителями. Храм же был обнаружен в XVI веке, и благодаря многолетним раскопкам мы можем представить, как жил римский город первого века нашей эры.

Пирамида Нохоч-Мул (Nohoch Mul), Коба

Коба — древний город майя, церемониальные постройки которого были воздвигнуты около 250-900 годов нашей эры. Майя покинули город около 1500 года нашей эры по неизвестным причинам, вскоре после прибытия испанских конкистадоров. Нохоч-Мул считается самой высокой пирамидой майя на полуострове Юкатан и второй во всем мире. Была обнаружена в 1800-х годах, но для туристов место открыли лишь в 1973 году из-за непроходимых джунглей.

Милевый замок 39, вал Адриана, Великобритания

Древняя стена была построена в первом веке нашей эры и протянулась на 73 мили (117,5 километров) по сельской местности Англии. Историки до сих пор спорят о причинах строительства. Самая популярная теория — стену построил римский император Адриан, чтобы защитить границы от набегов. По стене были поставлены так называемые милевые замки — форты, которые строили на всей протяженности с интервалами в одну римскую милю.

Луксорский храм, Египет

Древний комплекс на восточном берегу Нила был возведен по приказу Аменхотепа III в период 1100-1600 годов до нашей эры. Через 100 лет Рамзес II достроил огромные пилоны у входа и открытый внутренний двор.

Пирамида Солнца, город Теотиуакан, Мексика

Теотиуакан был построен в период между I и VII веком, но о его строителях и жителях известно очень мало. Они возвели первый комплекс в регионе и загадочным образом исчезли.

Пирамида Солнца — крупнейшая постройка Теотиуакана и одна из старейших пирамид в Центральной Мексике.

Храм B, площадь Торре-Арджентина, Рим

На площади находятся развалины четырех храмов IV-II веков до нашей эры. Они были обнаружены в 1920-х годах в ходе раскопок. Археологи до сих пор не выяснили, кому храмы были посвящены, поэтому их называют литерами A, B, C и D.

На Торре-Арджентина, где расположены руины, в 44 году до нашей эры был убит Гай Юлий Цезарь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (8)

Все по теме:

Искусство, Прошлое, Руины, Древние руины, Гифка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 СМИ: В Киеве задержали экс-главу Минздрава времен Януковича
02 ПСЖ и Барселона согласовали трансфер Неймара
03 Кто возглавит комитеты Верховной Рады IX созыва: список
04 Британская актриса потрясла своим нарядом на красной дорожке
05 Разумков о Гончаруке и Авакове в новом Кабмине: Есть предложения, есть видение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (19.08 - 25.08)
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (19.08 - 25.08)
&quot;Слуга народа&quot; на собирается отменять воинский призыв
"Слуга народа" на собирается отменять воинский призыв
Мажоритарщики в Раде намерены создать свою фракцию
Мажоритарщики в Раде намерены создать свою фракцию
Осенняя презентация Apple 2019: когда и где смотреть
Осенняя презентация Apple 2019: когда и где смотреть
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь