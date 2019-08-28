Волшебство не иначе: невероятные картины, которые оживают в темноте

Итальянский художник-самоучка Кристофоро Скорпинити, известный как Crisco Art, уже несколько лет создает картины, используя специальные краски, которые светятся в темноте.
Этот трюк позволяет одному и тому же полотну итальянца рассказывать целых две истории, ведь из-за специфики краски и техники художника отсутствие и присутствие света очень сильно преображают его содержание.
История становления Кристофора как творца проста: в один тяжелый день он решил бросить свою работу, связанную с недвижимостью, и начать рисовать.
Выбрав неординарный стиль исполнения своих работ мужчина не прогадал — более миллиона человек следят за ним в Фейсбуке и 582 тысячи человек подписаны на его Инстаграм.
Вот какие краски он использует:
Помимо полотен, художник раскрашивает музыкальные инструменты
Скейтборды
Даже обувь!
Моя самая большая мечта — открыть свою собственную галерею в крупных городах по всему миру, чтобы каждый мог любоваться моими творениями - говорит художник.