Волшебство не иначе: невероятные картины, которые оживают в темноте

1 Итальянский художник-самоучка Кристофоро Скорпинити, известный как Crisco Art, уже несколько лет создает картины, используя специальные краски, которые светятся в темноте.

2 Этот трюк позволяет одному и тому же полотну итальянца рассказывать целых две истории, ведь из-за специфики краски и техники художника отсутствие и присутствие света очень сильно преображают его содержание.

3 История становления Кристофора как творца проста: в один тяжелый день он решил бросить свою работу, связанную с недвижимостью, и начать рисовать.

4 Выбрав неординарный стиль исполнения своих работ мужчина не прогадал — более миллиона человек следят за ним в Фейсбуке и 582 тысячи человек подписаны на его Инстаграм.

5 Вот какие краски он использует:

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10 Помимо полотен, художник раскрашивает музыкальные инструменты

11 Скейтборды