Скачать
Четверг, 29.08.2019
Дружба стран продолжается: Зеленский и Меркель пообщались
Дружба стран продолжается: Зеленский и Меркель пообщались
ГПУ: Вышинский сам согласился участвовать в обмене
ГПУ: Вышинский сам согласился участвовать в обмене
Свитолина вышла в третий круг US Open
Свитолина вышла в третий круг US Open
Ящерицы-альбиносы: первые рептилии, которым отредактировали гены (Фото)
Ящерицы-альбиносы: первые рептилии, которым отредактировали гены (Фото)

Волшебство не иначе: невероятные картины, которые оживают в темноте

Смотрите фото (27)
Волшебство не иначе: невероятные картины, которые оживают в темноте
23:51 Ср, 28 Август 2019 Телеграф twizz.ru Фото: twizz.ru

Новости культуры:Рисунки итальянского художника, которые оживают, когда выключается свет.

  • 1

    Итальянский художник-самоучка Кристофоро Скорпинити, известный как Crisco Art, уже несколько лет создает картины, используя специальные краски, которые светятся в темноте.

  • 2

    Этот трюк позволяет одному и тому же полотну итальянца рассказывать целых две истории, ведь из-за специфики краски и техники художника отсутствие и присутствие света очень сильно преображают его содержание.

  • 3

    История становления Кристофора как творца проста: в один тяжелый день он решил бросить свою работу, связанную с недвижимостью, и начать рисовать.

  • 4

    Выбрав неординарный стиль исполнения своих работ мужчина не прогадал — более миллиона человек следят за ним в Фейсбуке и 582 тысячи человек подписаны на его Инстаграм.

  • 5

    Вот какие краски он использует:

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

    Помимо полотен, художник раскрашивает музыкальные инструменты

  • 11

    Скейтборды

  • 12

    Даже обувь!

    Моя самая большая мечта — открыть свою собственную галерею в крупных городах по всему миру, чтобы каждый мог любоваться моими творениями - говорит художник.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (27)

Все по теме:

Искусство, Художник, Рисунки, Кристофоро Скорпинити, Crisco Art.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Завтра первый день работы новой Рады: что на повестке дня
02 Гройсман обратился к своему преемнику
03 В ВР рассмотрят закон о лишении депутатов неприкосновенности
04 Должности мера Киева и главы КГГА не стоит разделять - мнение "Голоса"
05 В "Слуге народа" умалчивают имя потенциального премьера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ВР рассмотрят закон о лишении депутатов неприкосновенности
В ВР рассмотрят закон о лишении депутатов неприкосновенности
Возле Офиса президента устроили митинг
Возле Офиса президента устроили митинг
КПВВ перейдут на новый режим работы
КПВВ перейдут на новый режим работы
Полезные продукты, которые снимают усталость
Полезные продукты, которые снимают усталость
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь