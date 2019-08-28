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Burning Man 2019: в Неваде проходит грандиозный фестиваль

Burning Man 2019: в Неваде проходит грандиозный фестиваль
14:42 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Burning Man стартовал 25 августа, который продлится до 3 сентября.

В пустыне Блэк-Рок в американском штате Невада стартовал 34 фестиваль Burning Man, который будет длится до 3 сентября. За восемь дней феста посетители устроят различные перформансы, представят арт-объекты, а также продемонстрируют собственный необычный транспорт.

Каждый год Burning Man посещает несколько десятков тысяч участников. В этом году на нем представлен и украинский проект: "Сад теплых детей" - инсталляцию из металлических "деревьев", внутри которых находятся глиняные фигурки детей.

Посетители фестиваля публикуют фотографии в Instagram.

 
 
 
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Публикация от Max Khameleon (@maxkhameleon)

 
 
 
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Have you ever wished to return to a mystical place? #burningman #burningman2019 #festivals #neonart

Публикация от Clarke Fine (@desert_kat4)

 
 
 
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Публикация от DJ Ass Maggots (@djassmaggots)

 
 
 
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Публикация от Mia Liu (@mialiu48)

 

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Фестиваль, Невада, Burning Man, Burning Man 2019.
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