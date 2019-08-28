Burning Man 2019: в Неваде проходит грандиозный фестиваль

Новости культуры:Burning Man стартовал 25 августа, который продлится до 3 сентября.

В пустыне Блэк-Рок в американском штате Невада стартовал 34 фестиваль Burning Man, который будет длится до 3 сентября. За восемь дней феста посетители устроят различные перформансы, представят арт-объекты, а также продемонстрируют собственный необычный транспорт.

Каждый год Burning Man посещает несколько десятков тысяч участников. В этом году на нем представлен и украинский проект: "Сад теплых детей" - инсталляцию из металлических "деревьев", внутри которых находятся глиняные фигурки детей.

Посетители фестиваля публикуют фотографии в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Max Khameleon (@maxkhameleon) 28 Авг 2019 в 12:21 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DJ Ass Maggots (@djassmaggots) 27 Авг 2019 в 9:17 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mia Liu (@mialiu48) 27 Авг 2019 в 9:14 PDT

Ранее сообщалось о том, что Национальная опера Украины анонсировала спектакли на сентябрь. Национальная опера Украины 1 сентября торжественно откроет 152-й театральный сезон гала-концертом, в котором собраны лучшие фрагменты из опер и балетов.