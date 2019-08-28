Burning Man 2019: в Неваде проходит грандиозный фестиваль

В пустыне Блэк-Рок в американском штате Невада стартовал 34 фестиваль Burning Man, который будет длится до 3 сентября. За восемь дней феста посетители устроят различные перформансы, представят арт-объекты, а также продемонстрируют собственный необычный транспорт.
Каждый год Burning Man посещает несколько десятков тысяч участников. В этом году на нем представлен и украинский проект: "Сад теплых детей" - инсталляцию из металлических "деревьев", внутри которых находятся глиняные фигурки детей.
Посетители фестиваля публикуют фотографии в Instagram.
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Have you ever wished to return to a mystical place? #burningman #burningman2019 #festivals #neonart
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Ранее сообщалось о том, что Национальная опера Украины анонсировала спектакли на сентябрь. Национальная опера Украины 1 сентября торжественно откроет 152-й театральный сезон гала-концертом, в котором собраны лучшие фрагменты из опер и балетов.