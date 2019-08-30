Плоды бурной фантазии: рисунки забавных существ, увиденных в повседневных предметах (Фото)

Такой феномен называется парейдолией и говорит о хорошей фантазии человека. Увиденные образы Кит визуализирует, рисуя забавные иллюстрации.
Уставший контроллер
Получившимся существам он дает имена, а иногда даже посвящает стихи. Предлагаем вам взглянуть на плоды его таланта, наблюдательности и бурной фантазии!
Веселый Фрай
Большая черепаха
Просто швабра
Робот, который взывает к помощи
Стирол — кухонный монстр
Линкс и Рекс — домашние тапочки
Птеродактиль Тедди
Полезный овощ
Богомол Фрэнсис
Тостер по кличке Тоби
Кокосик
Уставшие глаза из проводов
Дырявоглазый Лэнс
Степлер кролик
Сливочник Клем
Краб по имени Конни