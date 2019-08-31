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Экстраординарные моменты из жизни морей и океанов: лучших подводных фотографии

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Экстраординарные моменты из жизни морей и океанов: лучших подводных фотографии
04:10 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости культуры:Журнал Scuba Diving Magazine объявил победителей своего ежегодного конкурса подводной фотографии Through Your Lens.

  • 1

    Мероприятие прошло в 15 раз и собрало более 2100 снимков, в которых запечатлелись экстраординарные моменты из жизни морей и океанов.

    1-й приз фотоконкурса. Фото было сделано в тот момент, когда 5-метровая большая белая акула шла в атаку у побережья Гуадалупе.

  • 2

    Работы конкурсантов 2019 года рассматривали в четырех категориях: "Широкий угол", "Макро", "Концептуальный снимок" и "Компактная камера".

    Крошечный кокосовый осьминог длиной всего 5 см прячется в раковине в водах Индонезии.

  • 3

    "Было сложно выбрать лучшие из присланных 2560 изображений, но ниже вы увидите, что победители более чем достойны, — написали представители журнала, — С таким большим количеством красивых изображений в 2019 году мы выбрали еще 11 почетных победителей".

    На этом удивительном снимке можно увидеть рыбу, кишащую вокруг затонувшего корабля у острова Маврикий.

  • 4

    Горбатый кит вместе с детенышем были запечатлены в водах между Мадагаскаром и Мозамбиком.

  • 5

    Морской конек в Стратони — небольшой залив в северной части Эгейского моря.

  • 6

    Этот снимок обыкновенного солнечника был сделан во время зимнего погружения в Неаполитанском заливе.

  • 7

    Это фото с гигантским аллигатором сделали в городе Эверглейдс, штат Флорида.

  • 8

    Эту яркую медузу сфотографировали с помощью компактной камеры в водах Южной Кореи.

  • 9

    На этом атмосферном кадре, сделанном в Калифорнийском заливе, стая мант напоминает призраков.

  • 10

    Рак-богомол роскошный, сфотографированный в своей естественной среде возле острова Фиджи.

  • 11

    Рыба прячется в медузе в проливе Лембе, Индонезия.

  • 12

    Устрашающий крупный план огромного тарпона у берегов Большого Каймана.

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Фотографии, Искусство, Снимки, Подводные снимки, Through Your Lens.
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