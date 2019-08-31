Экстраординарные моменты из жизни морей и океанов: лучших подводных фотографии

1 Мероприятие прошло в 15 раз и собрало более 2100 снимков, в которых запечатлелись экстраординарные моменты из жизни морей и океанов. 1-й приз фотоконкурса. Фото было сделано в тот момент, когда 5-метровая большая белая акула шла в атаку у побережья Гуадалупе.

2 Работы конкурсантов 2019 года рассматривали в четырех категориях: "Широкий угол", "Макро", "Концептуальный снимок" и "Компактная камера". Крошечный кокосовый осьминог длиной всего 5 см прячется в раковине в водах Индонезии.

3 "Было сложно выбрать лучшие из присланных 2560 изображений, но ниже вы увидите, что победители более чем достойны, — написали представители журнала, — С таким большим количеством красивых изображений в 2019 году мы выбрали еще 11 почетных победителей". На этом удивительном снимке можно увидеть рыбу, кишащую вокруг затонувшего корабля у острова Маврикий.

4 Горбатый кит вместе с детенышем были запечатлены в водах между Мадагаскаром и Мозамбиком.

5 Морской конек в Стратони — небольшой залив в северной части Эгейского моря.

6 Этот снимок обыкновенного солнечника был сделан во время зимнего погружения в Неаполитанском заливе.

7 Это фото с гигантским аллигатором сделали в городе Эверглейдс, штат Флорида.

8 Эту яркую медузу сфотографировали с помощью компактной камеры в водах Южной Кореи.

9 На этом атмосферном кадре, сделанном в Калифорнийском заливе, стая мант напоминает призраков.

10 Рак-богомол роскошный, сфотографированный в своей естественной среде возле острова Фиджи.

11 Рыба прячется в медузе в проливе Лембе, Индонезия.