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Волшебно, как в сказке: фото лавандовых полей на юге Франции

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Волшебно, как в сказке: фото лавандовых полей на юге Франции
02:14 Сегодня Телеграф bigpicture.ru фото: bigpicture.ru

Новости культуры:Самые лучшие из работ фотографа, Самира Белхамра, и они великолепны.

  • 1

    Самир Белхамра (Samir Belhamra) — фотограф-самоучка и графический дизайнер. Недавно он побывал в коммуне Валансоль, расположенной в южной части Франции. Там с конца июня и до начала августа цветут лавандовые поля, которые Самир хотел поснимать.

  • 2

    Для многих фотографов природы нет ничего более вдохновляющего, чем поле цветов.

  • 3

    А эти волшебные поля в оттенках фиолетового, расположенные в живописном Валансоле, выглядят настолько сказочно идиллически, будто нарисованы опытным художником.

  • 4

    Лаванда цветет раз в году — обычно с конца июня до начала августа. Фотограф признался, что для него лавандовые поля — не только одни из самых красивых мест во Франции, но и во всем мире.

  • 5

    Самир недавно купил дрон и теперь снимал поля сверху. Благодаря разным ракурсам, фотографии получились удивительными: кажется еще чуть-чуть и вы сможете почувствовать запах лилового моря лаванды!

  • 6

    Самир интересуется фотографией чуть более двух лет, но уже сотрудничал со многими известными брендами и разместил свои фотографии на многочисленных страницах журналов.

  • 7

    Для редактирования своих фотографий Самир использует Lightroom для легкой ретуши и Photoshop для придания необходимого настроения фотографиям.

  • 8

    Самым распространенным видом лаванды, выращиваемым во всем мире, является английская лаванда (Lavandula angustifolia). Ее выращивают для получения высококачественного масла. Лавандовое масло обычно используется в производстве косметики или для ароматерапии.

  • 9

    Чтобы создать определенную кульминацию и продемонстрировать нам с вами сполна всю нереальную красоту этого места, Белхамра начинает снимать с уровня земли, постепенно поднимая свой беспилотник выше и выше, охватывая все больше бесконечных, ровных рядов цветов под разными углами.

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Искусство, Снимки, Лаванда, Лавандоввое поле, Самир Белхамра.
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