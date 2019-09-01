Волшебно, как в сказке: фото лавандовых полей на юге Франции

1 Самир Белхамра (Samir Belhamra) — фотограф-самоучка и графический дизайнер. Недавно он побывал в коммуне Валансоль, расположенной в южной части Франции. Там с конца июня и до начала августа цветут лавандовые поля, которые Самир хотел поснимать.

2 Для многих фотографов природы нет ничего более вдохновляющего, чем поле цветов.

3 А эти волшебные поля в оттенках фиолетового, расположенные в живописном Валансоле, выглядят настолько сказочно идиллически, будто нарисованы опытным художником.

4 Лаванда цветет раз в году — обычно с конца июня до начала августа. Фотограф признался, что для него лавандовые поля — не только одни из самых красивых мест во Франции, но и во всем мире.

5 Самир недавно купил дрон и теперь снимал поля сверху. Благодаря разным ракурсам, фотографии получились удивительными: кажется еще чуть-чуть и вы сможете почувствовать запах лилового моря лаванды!

6 Самир интересуется фотографией чуть более двух лет, но уже сотрудничал со многими известными брендами и разместил свои фотографии на многочисленных страницах журналов.

7 Для редактирования своих фотографий Самир использует Lightroom для легкой ретуши и Photoshop для придания необходимого настроения фотографиям.

8 Самым распространенным видом лаванды, выращиваемым во всем мире, является английская лаванда (Lavandula angustifolia). Ее выращивают для получения высококачественного масла. Лавандовое масло обычно используется в производстве косметики или для ароматерапии.