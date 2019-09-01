Во Львовском театре им. Леся Курбаса поставят пьесу "Бухенвальд"

Новости культуры:Театр представит собственное видение пьесы "Кабаре Бухенвальд".

Украинские театры активно готовятся к новому сезону, в котором покажут своим зрителям интригующие новинки. Например, культовый Львовский театр имени Леся Курбаса в новом сезоне представит сразу два проекта от своего руководителя - Владимира Кучинского: "Кабаре Бухенвальд" по пьесе КЛИМа и "Банкет" по Платону.

Театр также представит спектакль "Опасные связи" по Шадерло де Лакло (режиссер Нил Флекман). Возможны и другие интересные премьеры.

Львовский национальный театр имени Марии Заньковецкой пока что официально не анонсирует названий премьер, поскольку еще длятся разговоры. Но есть инсайд о том, чем заньковчане будут удивлять. В одном из своих интервью режиссер Стас Мойсеев признался, что у него продолжаются разговоры с Театром Заньковецкой на предмет постановки.

В театре может появиться еще один интересный режиссер - Алексей Кравчук (руководитель львовского театра "И люди, и куклы"). Его заинтересовала яркая кассовая бенефисная пьеса Эрика-Эммануэля Шмитта "Бульвар преступлений", посвященная известному французскому лицедею Фредерику Леметру.

В Первом театре с 25 августа по 8 сентября проходит масштабный фестиваль-лаборатория "ДрамаTeen". Главная его тема - жизнь львовских пригородов. Во время фестиваля-лаборатории отобранные авторы-подростки примут участие в мастерской театрального сторителинга под руководством драматургов Андрея Бондаренко и Ирины Гарец.

Главный режиссер Роза Саркисян будет работать над постановкой спектакля для детей младшего возраста, в основе которого будет музыкальная сюита Камиля Сен-Санса "Карнавал животных". Режиссер Лариса Диденко будет ставить пьесу для детей современного польского драматурга Малины Пшеслюги, а Роман Валько поставит "Безумный день, или Женитьба Фигаро" Бомарше.