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Среда, 04.09.2019
Талантливая художница создает потрясающие картины с помощью фотошопа (Фото)
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Талантливая художница создает потрясающие картины с помощью фотошопа (Фото)

Художница Виктория Солидарных творит в неповторимой авторской манере, всего лишь ретушируя, совмещая и комбинируя фотографии с помощью Photoshop. Её креативность и чувство прекрасного делают работы достойными календарей или обложек книг, хотя сама она не считает своё творчество чем-то выдающимся. Волшебные миры, которые рисует Виктория, больше напоминают картины. Художница стала ярким примером, что работа в фотошопе — большой и тяжёлый труд, который требует нечеловеческого терпения и усидчивости.
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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Photoshop, Виктория Солидарных, Украинское искусство, Украинские художницы.
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