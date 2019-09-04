Талантливая художница создает потрясающие картины с помощью фотошопа (Фото) Художница Виктория Солидарных творит в неповторимой авторской манере, всего лишь ретушируя, совмещая и комбинируя фотографии с помощью Photoshop. Её креативность и чувство прекрасного делают работы достойными календарей или обложек книг, хотя сама она не считает своё творчество чем-то выдающимся. Волшебные миры, которые рисует Виктория, больше напоминают картины. Художница стала ярким примером, что работа в фотошопе — большой и тяжёлый труд, который требует нечеловеческого терпения и усидчивости.