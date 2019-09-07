Правдивая картина современного общества на рисунках Штеффена Крафта (Фото)

Штеффен Крафт — немецкий художник, который известен в сети под ником iconeo. Штеффен рисует иллюстрации, напоминающие нам о проблемах современного общества.
Кофейная пуля
В своих работах он показывает, насколько лицемерной, эгоистичной и ироничной бывает жизнь.
Новая жертва
Глобальное потепление, загрязнение океана и равнодушие людей – это лишь малая часть бед нашей планеты.
Чрезмерное потребление
Рисунки Штеффена ярко иллюстрируют правдивую картину происходящего и заставляют задуматься!
Уничтожение
Глобальное потепление
Пришло его время
Мусор вместо еды
Отпуск
"Хочу больше лайков"
"Другие помогут"
"Было бы у меня больше денег…"
Пластиковый перекус
"Люблю животных"
Засыпать вместе с любимым
"Я так одинок"
Мусорный дождь
Полиэтиленовый айсберг