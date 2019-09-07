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Правдивая картина современного общества на рисунках Штеффена Крафта (Фото)

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Правдивая картина современного общества на рисунках Штеффена Крафта (Фото)
12:59 Сегодня Телеграф twizz.ru Фото: twizz.ru

Новости культуры:Иллюстрации от немецкого художника, который показывает беды и зависимости современного общества.

  • 1

    Штеффен Крафт — немецкий художник, который известен в сети под ником iconeo. Штеффен рисует иллюстрации, напоминающие нам о проблемах современного общества. 

    Кофейная пуля

  • 2

    В своих работах он показывает, насколько лицемерной, эгоистичной и ироничной бывает жизнь.  

    Новая жертва

  • 3

    Глобальное потепление, загрязнение океана и равнодушие людей – это лишь малая часть бед нашей планеты. 

    Чрезмерное потребление

  • 4

    Рисунки Штеффена ярко иллюстрируют правдивую картину происходящего и заставляют задуматься!

     Уничтожение

  • 5

     Глобальное потепление

  • 6

    Пришло его время

  • 7

    Мусор вместо еды

  • 8

    Отпуск

  • 9

    "Хочу больше лайков"

  • 10

    "Другие помогут"

  • 11

    "Было бы у меня больше денег…"

  • 12

    Пластиковый перекус

  • 13

    "Люблю животных"

  • 14

    Засыпать вместе с любимым

  • 15

    "Я так одинок"

  • 16

    Мусорный дождь

  • 17

     Полиэтиленовый айсберг

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Искусство, Художник, Иллюстрации, Рисунки, Штеффен Крафт.
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