Правдивая картина современного общества на рисунках Штеффена Крафта (Фото)

1 Штеффен Крафт — немецкий художник, который известен в сети под ником iconeo. Штеффен рисует иллюстрации, напоминающие нам о проблемах современного общества. Кофейная пуля

2 В своих работах он показывает, насколько лицемерной, эгоистичной и ироничной бывает жизнь. Новая жертва

3 Глобальное потепление, загрязнение океана и равнодушие людей – это лишь малая часть бед нашей планеты. Чрезмерное потребление

4 Рисунки Штеффена ярко иллюстрируют правдивую картину происходящего и заставляют задуматься! Уничтожение

5 Глобальное потепление

6 Пришло его время

7 Мусор вместо еды

8 Отпуск

9 "Хочу больше лайков"

10 "Другие помогут"

11 "Было бы у меня больше денег…"

12 Пластиковый перекус

13 "Люблю животных"

14 Засыпать вместе с любимым

15 "Я так одинок"

16 Мусорный дождь