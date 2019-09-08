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Впечатляющий иллюзорный мир:зрелищные пейзажи, сфотографированные прямо на столе

Смотрите фото (13)
Впечатляющий иллюзорный мир:зрелищные пейзажи, сфотографированные прямо на столе
02:11 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости культуры:"Не выходи из комнаты, не совершай ошибку!" - именно с таким девизом работает талантливый фотограф Ватсал Катария.

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    Не выходя из дома индийский фотограф Ватсал Катария (Vatsal Kataria) создает впечатляющий иллюзорный мир, который не отличить от настоящего.

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    Все началось с того, что однажды в Instagram 27-летний фотограф из Нью-Дели увидел снимок автомобиля на фоне водопада.

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    Индийцу стало любопытно, сумеет ли он сделать нечто подобное, не покидая свою комнату.

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    У него уже был опыт съемки натюрмортов и блюд, теперь же Ватсал стал активно экспериментировать с макросъемкой мини-моделек автомобилей.

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    С тех пор прошло всего несколько месяцев, но за это время он достиг значительных успехов, научившись создавать из подручных материалов декорации, которые выглядят совсем как сцены из реальной жизни.

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    Ватсал Катария делает реалистичные рекламные фотографии автомобилей, используя для этого их игрушечные модели.

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    Весь антураж, необходимый для финальной сцены, Катария создает самостоятельно, имитируя с помощью подручных средств различные ландшафты и погодные условия.

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    "Все это начиналось как эксперимент, — рассказывает фотограф. — Но затем я постепенно научился в этом жанре очень многому. Мой главный мотив — продемонстрировать всем, что вы можете быть отличными фотографами — и дело совсем не в дорогом оборудовании или реквизите".

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    По его словам, иногда он отказывается и от покупки миниатюрных моделей машин: "Конечно, я могу их просто купить, но я пытаюсь делать все своими руками. Это сильно улучшает навыки".

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Искусство, Фотограф, Иллюзия, Ватсал Катария, Vatsal Kataria.
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