Впечатляющий иллюзорный мир:зрелищные пейзажи, сфотографированные прямо на столе

Не выходя из дома индийский фотограф Ватсал Катария (Vatsal Kataria) создает впечатляющий иллюзорный мир, который не отличить от настоящего.
Все началось с того, что однажды в Instagram 27-летний фотограф из Нью-Дели увидел снимок автомобиля на фоне водопада.
Индийцу стало любопытно, сумеет ли он сделать нечто подобное, не покидая свою комнату.
У него уже был опыт съемки натюрмортов и блюд, теперь же Ватсал стал активно экспериментировать с макросъемкой мини-моделек автомобилей.
С тех пор прошло всего несколько месяцев, но за это время он достиг значительных успехов, научившись создавать из подручных материалов декорации, которые выглядят совсем как сцены из реальной жизни.
Ватсал Катария делает реалистичные рекламные фотографии автомобилей, используя для этого их игрушечные модели.
Весь антураж, необходимый для финальной сцены, Катария создает самостоятельно, имитируя с помощью подручных средств различные ландшафты и погодные условия.
"Все это начиналось как эксперимент, — рассказывает фотограф. — Но затем я постепенно научился в этом жанре очень многому. Мой главный мотив — продемонстрировать всем, что вы можете быть отличными фотографами — и дело совсем не в дорогом оборудовании или реквизите".
По его словам, иногда он отказывается и от покупки миниатюрных моделей машин: "Конечно, я могу их просто купить, но я пытаюсь делать все своими руками. Это сильно улучшает навыки".