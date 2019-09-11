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Среда, 11.09.2019
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Лучшие фотографии со всего мира
Лучшие фотографии со всего мира

Лучшие фотографии со всего мира

Смотрите фото (21)
Лучшие фотографии со всего мира
04:21 Сегодня Телеграф http://kykyryzo.ru Фото: http://kykyryzo.ru

Новости культуры:В конкурсе фотографий Agora Awards, длившемся 9 месяцев, определены лучшие работы.

  • 1

    Круизный катер посещал гавань недалеко от его родного города.

  • 2

    Изготовление батика в Джокьякарте, Индонезия. Батик — это техника покраски на основе воска, которая наносится на всю ткань.

  • 3

    Фотограф изобразил своего сына, бегущего по городу искусств и наук в Валенсии. 

  • 4

    Муравей, уравновешивающий Землю. 

  • 5

    Ящерица и улитка.

  • 6

    Гронинген, Нидерланды. 

  • 7

    Святой из Пакистана. 

  • 8

    Традиционная фабрика зонтиков в Мандалае, Мьянма. 

  • 9

    Рамадан. 

  • 10

    Волны в Индонезии. 

  • 11

     Кочевники, движущиеся по пустыне Сахара. 

  • 12

    Кораблекрушение в Бретани, Франция. Некоторые лодки были там более 100 лет. 

  • 13

    Копают могилы. 

  • 14

    Тарелки курицы с рисом на Рамадан.

  • 15

    Снимок рисовых полей в Северном Вьетнаме. 

  • 16

    Мост моста Сирахонг в Индонезии. 

  • 17

    Солнечное затмение. 

  • 18

    Песни свободы. 

  • 19

    Море льда.

  • 20

    Вода — это жизнь, Филлипины.

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Искусство, Изображение, Картинки, Фотографии со всего мира, Agora Awards.
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