Лучшие фотографии со всего мира

1 Круизный катер посещал гавань недалеко от его родного города.

2 Изготовление батика в Джокьякарте, Индонезия. Батик — это техника покраски на основе воска, которая наносится на всю ткань.

3 Фотограф изобразил своего сына, бегущего по городу искусств и наук в Валенсии.

4 Муравей, уравновешивающий Землю.

5 Ящерица и улитка.

6 Гронинген, Нидерланды.

7 Святой из Пакистана.

8 Традиционная фабрика зонтиков в Мандалае, Мьянма.

9 Рамадан.

10 Волны в Индонезии.

11 Кочевники, движущиеся по пустыне Сахара.

12 Кораблекрушение в Бретани, Франция. Некоторые лодки были там более 100 лет.

13 Копают могилы.

14 Тарелки курицы с рисом на Рамадан.

15 Снимок рисовых полей в Северном Вьетнаме.

16 Мост моста Сирахонг в Индонезии.

17 Солнечное затмение.

18 Песни свободы.

19 Море льда.