Лучшие фотографии со всего мира

Круизный катер посещал гавань недалеко от его родного города.
Изготовление батика в Джокьякарте, Индонезия. Батик — это техника покраски на основе воска, которая наносится на всю ткань.
Фотограф изобразил своего сына, бегущего по городу искусств и наук в Валенсии.
Муравей, уравновешивающий Землю.
Ящерица и улитка.
Гронинген, Нидерланды.
Святой из Пакистана.
Традиционная фабрика зонтиков в Мандалае, Мьянма.
Рамадан.
Волны в Индонезии.
Кочевники, движущиеся по пустыне Сахара.
Кораблекрушение в Бретани, Франция. Некоторые лодки были там более 100 лет.
Копают могилы.
Тарелки курицы с рисом на Рамадан.
Снимок рисовых полей в Северном Вьетнаме.
Мост моста Сирахонг в Индонезии.
Солнечное затмение.
Песни свободы.
Море льда.
Вода — это жизнь, Филлипины.