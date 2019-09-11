Художник из Кореи создает гиперреалистичные портреты людей из прошлого

Мы с трудом можем представить, как выглядели люди из прошлого. Не хватает качественных фото, а о тех, кто жил до появления фотографии, можно судить только по картинам и скульптурам.
Венера Милосская
И надо сказать, что на них подправить внешность легче, чем в фотошопе, не каждый художник и скульптор будет вырисовывать все морщинки и прыщи — зачем показывать свою модель в неприглядном свете?
Сенека
А корейский художник Чжонвон Чжон будет. Он создает гиперрреалистичные портреты персонажей картин, воссоздает бюсты и старые фото, показывая, как могли бы эти люди выглядеть в жизни со всеми их несовершенствами.
Гомер
Джулиано Медичи
Констанция Бонарелли
Адам с картины Микеланджело "Сотворение Адама"
Бог с картины Микеланджело "Сотворение Адама"
Ван Гог
На этом фото можно оценить масштабы его картин