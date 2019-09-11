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Художник из Кореи создает гиперреалистичные портреты людей из прошлого

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Художник из Кореи создает гиперреалистичные портреты людей из прошлого
01:21 Сегодня Телеграф Фото: twizz.ru

Новости культуры:Художник показал, как могли выглядеть в жизни люди, которых мы видим на картинах и скульптурах.

  • 1

    Мы с трудом можем представить, как выглядели люди из прошлого. Не хватает качественных фото, а о тех, кто жил до появления фотографии, можно судить только по картинам и скульптурам.

    Венера Милосская

  • 2

    И надо сказать, что на них подправить внешность легче, чем в фотошопе, не каждый художник и скульптор будет вырисовывать все морщинки и прыщи — зачем показывать свою модель в неприглядном свете? 

    Сенека

  • 3

    А корейский художник Чжонвон Чжон будет. Он создает гиперрреалистичные портреты персонажей картин, воссоздает бюсты и старые фото, показывая, как могли бы эти люди выглядеть в жизни со всеми их несовершенствами.

    Гомер

  • 4

    Джулиано Медичи

  • 5

    Констанция Бонарелли

  • 6

    Адам с картины Микеланджело "Сотворение Адама"

  • 7

    Бог с картины Микеланджело "Сотворение Адама"

  • 8

    Ван Гог

  • 9

    На этом фото можно оценить масштабы его картин

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Картина, Искусство, Художник, Чжонвон Чжон.
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