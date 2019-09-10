Старая или неудачная татуировка – это не приговор: примеры перебивок тату

Сейчас очень много мастеров, которые готовы исправить ошибки прошлого и сделать на теле настоящий шедевр. Пользователи сети постоянно делятся результатами перекрытия своих неприглядных татушек.
Птицу и листья перекрыли красивейшими маками
Кто-то добавляет детали к старым рисункам, а другие кардинально меняют сюжет, перекрывая его чем-то новым. В любом случае получается здорово!
"Не думала, что получится так красиво перекрыть мои старые татуировки"
"Пыталась удалить старую тату, а потом перекрыла её новой"
Достойная замена
Словно другого рисунка и не было
Волшебное преображение
"Исправление моей первой татуировки"
Добавили новые детали и оживили сюжет
Старая татуировка стала основой для новой
Миниатюра пропала под масштабным проектом
Прощай, Пикачу!
До и после обновления
Вторая жизнь первой татуировки
Кардинальные изменения
Миниатюра заиграла новыми красками
Закрыли неактуальные даты
На месте имени появилась роза
До и после изменений
Совершенно новый дизайн
Исправили неприглядный рисунок