Старая или неудачная татуировка – это не приговор: примеры перебивок тату

1 Сейчас очень много мастеров, которые готовы исправить ошибки прошлого и сделать на теле настоящий шедевр. Пользователи сети постоянно делятся результатами перекрытия своих неприглядных татушек. Птицу и листья перекрыли красивейшими маками

2 Кто-то добавляет детали к старым рисункам, а другие кардинально меняют сюжет, перекрывая его чем-то новым. В любом случае получается здорово! "Не думала, что получится так красиво перекрыть мои старые татуировки"

3 "Пыталась удалить старую тату, а потом перекрыла её новой"

4 Достойная замена

5 Словно другого рисунка и не было

6 Волшебное преображение

7 "Исправление моей первой татуировки"

8 Добавили новые детали и оживили сюжет

9 Старая татуировка стала основой для новой

10 Миниатюра пропала под масштабным проектом

11 Прощай, Пикачу!

12 До и после обновления

13 Вторая жизнь первой татуировки

14 Кардинальные изменения

15 Миниатюра заиграла новыми красками

16 Закрыли неактуальные даты

17 На месте имени появилась роза

18 До и после изменений

19 Совершенно новый дизайн