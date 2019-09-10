Скачать
Вторник, 10.09.2019
Нардеп: Постановление Зеленского об увольнении всех членов ЦИК поступило в Раду
Нардеп: Постановление Зеленского об увольнении всех членов ЦИК поступило в Раду
Госслужба по контракту: парламент начал перезагрузку власти
Госслужба по контракту: парламент начал перезагрузку власти
Палкин раскрыл детали трансфера Витао в Шахтер
Палкин раскрыл детали трансфера Витао в Шахтер
Презентация Apple 2019: чего ожидать
Презентация Apple 2019: чего ожидать

Старая или неудачная татуировка – это не приговор: примеры перебивок тату

Смотрите фото (21)
Старая или неудачная татуировка – это не приговор: примеры перебивок тату
19:08 Сегодня Телеграф twizz.ru Фото: pixabay.com

Новости культуры:Старые татуировки, которые прошли полную перезагрузку и заиграли новыми красками.

  • 1

    Сейчас очень много мастеров, которые готовы исправить ошибки прошлого и сделать на теле настоящий шедевр. Пользователи сети постоянно делятся результатами перекрытия своих неприглядных татушек. 

    Птицу и листья перекрыли красивейшими маками

  • 2

    Кто-то добавляет детали к старым рисункам, а другие кардинально меняют сюжет, перекрывая его чем-то новым. В любом случае получается здорово!

    "Не думала, что получится так красиво перекрыть мои старые татуировки"

  • 3

    "Пыталась удалить старую тату, а потом перекрыла её новой"

  • 4

    Достойная замена

  • 5

    Словно другого рисунка и не было

  • 6

    Волшебное преображение

  • 7

    "Исправление моей первой татуировки"

  • 8

    Добавили новые детали и оживили сюжет

  • 9

    Старая татуировка стала основой для новой

  • 10

    Миниатюра пропала под масштабным проектом

  • 11

    Прощай, Пикачу!

  • 12

    До и после обновления

  • 13

    Вторая жизнь первой татуировки

  • 14

    Кардинальные изменения

  • 15

    Миниатюра заиграла новыми красками

  • 16

    Закрыли неактуальные даты

  • 17

    На месте имени появилась роза

  • 18

    До и после изменений

  • 19

    Совершенно новый дизайн

  • 20

    Исправили неприглядный рисунок

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (21)

Все по теме:

Татуировка, Тату, Искусство, Шедевр, Перебивка тату.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Иск Портнова: у Порошенко заявили об отводе судьи
02 Усекновение главы Иоанна Предтечи 2019: приметы и суеверия
03 Именины (День Ангела) Анны: значение имени и поздравление
04 Рада досрочно прекратила полномочия нардепа "Слуги народа"
05 Эти продукты считаются лучшими лекарствами от изжоги
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Путин предложил три кандидатуры на посты &quot;главы&quot; Крыма
Путин предложил три кандидатуры на посты "главы" Крыма
Сенцов: Надеюсь, Зеленский знает, что он делает
Сенцов: Надеюсь, Зеленский знает, что он делает
Погода 10 сентября: осень продолжает баловать летом
Погода 10 сентября: осень продолжает баловать летом
Какая стоимость продуктов по состоянию на 10 сентября 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 10 сентября 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь