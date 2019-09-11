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Умер американский легендарный фотограф-документалист

Умер американский легендарный фотограф-документалист
08:52 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости культуры:Наиболее влиятельный фотограф-документалист Роберт Франк умер в возрасте 94 лет в понедельник, 9 сентября.

Роберт Франк — один из самых влиятельных фотографов XX века, кинорежиссер и оператор, мастер документальной фотографии.Он родился Швейцарии и в 23 года переехал в Нью-Йорк. Американский и швейцарский фотoграф и режиссер Роберт Франк умер в Канаде на 95-м году жизни. 

Его самая известная черно-белая фотокнига "Американцы" со снимками, сделанными в середине 1950-х годов. Книга впервые была опубликована в 1959 году и считается классическим образцом документальной фотографии. 

В книгу вошли снимки одиноких людей, похорон, подростков и поклонников субкультур. Издание отмечает, что его фотографии были кинематографичными и зернистыми, что было характерно для телевизионных передач того периода.

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Книга считается классическим образцом документальной фотографии. ее появление, фактически привело к изменению статуса документальной фотографии и поспособствовало ее признанию как художественного феномена.

Роберт Франк также сотрудничал с популярными журналами, как Vogue, Life, Fortune и другими.

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Все по теме:

Нью-Йорк, Кинорежиссер, Искуство, Легендарный фотограф, Американский фотограф, Роберт Франк.
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