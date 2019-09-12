Заслуженная победа: завораживающие снимки фотоконкурса The Washington Post 2019

Новости культуры:Уже 20 лет знаменитое американское издание The Washington Post проводит конкурс на лучшую фотографию. Недавно были объявлены победители и призеры 2019 года.

1 Первое место. Ньюпорт, Орегон Автор: Keith Roberts.

2 Второе место. Хендерсонвилл, Северная Каролина Автор: Bill Imhof



3 Третье место. Бёрк, Вирджиния Автор: Eugene Balun.

4 Приз зрительских симпатий. Чикаго, Иллинойс Автор: Stephanie Strauss.



5 Приз зрительских симпатий. Бетесда, Мэриленд Автор: John Charles Norvell.

6 Приз зрительских симпатий. Балтимор, Мэриленд Автор: Vickie Gray.



7 Приз зрительских симпатий. Александрия, Вирджиния Автор: Rita Abraham Yurow.

8 Приз зрительских симпатий. Скоттсдейл, Аризона Автор: Scott Wyne.



9 Приз зрительских симпатий. Вашингтон Автор: Tony Divino.

10 Приз зрительских симпатий. Вашингтон Автор: Tyler Sells.



11 Приз зрительских симпатий. Сан-Рафел, Калифорния Автор: Aya Okawa.

12 Приз зрительских симпатий. Эджуотер, Мэриленд Автор: Rich Isaacman.



13 Приз зрительских симпатий. Гейтерсберг, Мэриленд Автор: Judy Gross.