Заслуженная победа: завораживающие снимки фотоконкурса The Washington Post 2019

Первое место. Ньюпорт, Орегон
Автор: Keith Roberts.
Второе место. Хендерсонвилл, Северная Каролина
Автор: Bill Imhof
Третье место. Бёрк, Вирджиния
Автор: Eugene Balun.
Приз зрительских симпатий. Чикаго, Иллинойс
Автор: Stephanie Strauss.
Приз зрительских симпатий. Бетесда, Мэриленд
Автор: John Charles Norvell.
Приз зрительских симпатий. Балтимор, Мэриленд
Автор: Vickie Gray.
Приз зрительских симпатий. Александрия, Вирджиния
Автор: Rita Abraham Yurow.
Приз зрительских симпатий. Скоттсдейл, Аризона
Автор: Scott Wyne.
Приз зрительских симпатий. Вашингтон
Автор: Tony Divino.
Приз зрительских симпатий. Вашингтон
Автор: Tyler Sells.
Приз зрительских симпатий. Сан-Рафел, Калифорния
Автор: Aya Okawa.
Приз зрительских симпатий. Эджуотер, Мэриленд
Автор: Rich Isaacman.
Приз зрительских симпатий. Гейтерсберг, Мэриленд
Автор: Judy Gross.