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Заслуженная победа: завораживающие снимки фотоконкурса The Washington Post 2019

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Заслуженная победа: завораживающие снимки фотоконкурса The Washington Post 2019
13:54 Сегодня Телеграф twizz.ru Фото: pixabay.com

Новости культуры:Уже 20 лет знаменитое американское издание The Washington Post проводит конкурс на лучшую фотографию. Недавно были объявлены победители и призеры 2019 года.

  • 1

    Первое место. Ньюпорт, Орегон

    Автор: Keith Roberts.

  • 2

    Второе место. Хендерсонвилл, Северная Каролина

    Автор: Bill Imhof

  • 3

    Третье место. Бёрк, Вирджиния

    Автор: Eugene Balun.

  • 4

    Приз зрительских симпатий. Чикаго, Иллинойс

    Автор: Stephanie Strauss.

  • 5

    Приз зрительских симпатий. Бетесда, Мэриленд

    Автор: John Charles Norvell.

  • 6

    Приз зрительских симпатий. Балтимор, Мэриленд

    Автор: Vickie Gray.

  • 7

    Приз зрительских симпатий. Александрия, Вирджиния

    Автор: Rita Abraham Yurow.

  • 8

    Приз зрительских симпатий. Скоттсдейл, Аризона

    Автор: Scott Wyne.

  • 9

    Приз зрительских симпатий. Вашингтон

    Автор: Tony Divino.

  • 10

    Приз зрительских симпатий. Вашингтон

    Автор: Tyler Sells.

  • 11

    Приз зрительских симпатий. Сан-Рафел, Калифорния

    Автор: Aya Okawa.

  • 12

    Приз зрительских симпатий. Эджуотер, Мэриленд

     Автор: Rich Isaacman.

  • 13

    Приз зрительских симпатий. Гейтерсберг, Мэриленд  

    Автор: Judy Gross.

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Фотографии, Искусство, Снимки, The Washington Post 2019.
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