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Пятница, 13.09.2019
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Невероятно, как один цвет может украсить снимок: потрясающие фото с конкурса от AGORA

Смотрите фото (21)
Невероятно, как один цвет может украсить снимок: потрясающие фото с конкурса от AGORA
03:11 Сегодня Телеграф Фото: twizz.ru

Новости культуры:20 невероятных работ с конкурса на лучшую фотографию в красном цвете.

  • 1

    Тень

    Автор: Julian Nieves.

  • 2

    Будоражащее любопытство

    Автор: Michael Angelo Luna.

  • 3

    Красная команда

    Автор: Asad Khalid Sungkar.

  • 4

     

    Красивый закат в Багане

    Автор: Yan Xing.

  • 5

    Рыбак

    Автор: Mohammad Moheimani.

  • 6

    Хава-Махал

    Автор: Jeet Khagram.

  • 7

    Наследие

    Автор: Debasish Chakraborty.

  • 8

     

    Молчу, но это не значит, что я согласилась

    Автор: Ishmael Amuzu-Quaidoo.

  • 9

    Он высасывает мою кровь

    Автор: Faisal Achmad Taufik.

  • 10

    Калейдоскоп

    Автор: Jonny Rogers.

  • 11

    Губы

    Автор: Carlos Hernan Cruz.

  • 12

    Без эмоций 

    Автор: Alida libretti.

  • 13

    Красный

    Автор: Kaan Türker.

  • 14

    Красный перец чили

    Автор: MD Jakir Hossain Rana.

  • 15

    Красный цветок 

    Автор: A.Rosenthal.

  • 16

    Зонтик

    Автор: Pixsas.

  • 17

    Прогулка

    Автор: Marcel Van Balken.

  • 18

     

     Отражение

    Автор: Nika Pailodze.

  • 19

    Градация

    Автор: Phyo Moe.

  • 20

    Красный

    Автор: Rockson.

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Фотографии, Искусство, Снимки, Агора, Снимки в красном цвете.
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