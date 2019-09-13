Невероятно, как один цвет может украсить снимок: потрясающие фото с конкурса от AGORA

Тень
Автор: Julian Nieves.
Будоражащее любопытство
Автор: Michael Angelo Luna.
Красная команда
Автор: Asad Khalid Sungkar.
Красивый закат в Багане
Автор: Yan Xing.
Рыбак
Автор: Mohammad Moheimani.
Хава-Махал
Автор: Jeet Khagram.
Наследие
Автор: Debasish Chakraborty.
Молчу, но это не значит, что я согласилась
Автор: Ishmael Amuzu-Quaidoo.
Он высасывает мою кровь
Автор: Faisal Achmad Taufik.
Калейдоскоп
Автор: Jonny Rogers.
Губы
Автор: Carlos Hernan Cruz.
Без эмоций
Автор: Alida libretti.
Красный
Автор: Kaan Türker.
Красный перец чили
Автор: MD Jakir Hossain Rana.
Красный цветок
Автор: A.Rosenthal.
Зонтик
Автор: Pixsas.
Прогулка
Автор: Marcel Van Balken.
Отражение
Автор: Nika Pailodze.
Градация
Автор: Phyo Moe.
Красный
Автор: Rockson.