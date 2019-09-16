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Обыденность и искусство: потрясающие портреты в заброшенных домах (Фото)

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Обыденность и искусство: потрясающие портреты в заброшенных домах (Фото)
02:41 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости культуры:Красота мимолетна. Именно эту идею воплощает в своих работах австралиец Тайрон Райт (Tyrone Wright), известный в мире искусства под псевдонимом Rone.

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    Уличный художник из Мельбурна создает нежные портреты красивых девушек в весьма оригинальных и абсолютно безлюдных местах.

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    Тайрон рисует на побитых временем стенах заброшенных промышленных зданий и жилых домов, вдыхая своим искусством жизнь в руины.

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    Тайрон наносит свои нежные фрески на уцелевших и обшарпанных временем стенах заброшенных промышленных зданий и жилых домов.

  • 4

    По словам художника, такие необычные места выбраны неслучайно. Эти забытые или полуразрушенные пространства могут исчезнуть в любой момент.

  • 5

    "В мимолетности скрывается настоящая красота, — считает Тайрон. — Ведь в любой момент прекрасные портреты могут исчезнуть, сохранившись лишь на фотографиях".

  • 6

    Изящные женские образы в атмосфере хаоса и деструкции напоминают о том, что и сами эти места некогда выглядели совершенно иначе. Кто-то их строил, облагораживал и вдыхал в них жизнь.

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    Но однажды это прекратилось, а от былой славы и красоты осталось одно лишь эхо. А теперь — и портреты Rone.

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    Один из проектов художника под названием Empty был представлен в старом театре в Мельбурне, который подлежит сносу.

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    На презентацию проекта пришло более 3000 человек.

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    Работы Rone можно встретить не только в Австралии, но и по всему миру: в Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Гаване, Сан-Франциско, Гетеборге, Мехико, Детройте, Гонконге и других городах.

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Портрет, Творчество, Изображение, Рисунок, Тайрон Райт.
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