Социальные карикатуры на современное сообщество Искусство существует не только для услады глаз. Оно обязано передавать какую-то идею, провоцировать людей думать. Австрийский карикатурист Герхард Хадерер на протяжении 30 лет рисует сатирические иллюстрации, которые максимально обнажают проблемы современного общества.