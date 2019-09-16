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Понедельник, 16.09.2019
Социальные карикатуры на современное сообщество
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Социальные карикатуры на современное сообщество

Искусство существует не только для услады глаз. Оно обязано передавать какую-то идею, провоцировать людей думать. Австрийский карикатурист Герхард Хадерер на протяжении 30 лет рисует сатирические иллюстрации, которые максимально обнажают проблемы современного общества.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Курьезы, Приколы, Карикатуры, Герхард Хадерер, Австралийский карикатурист.
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