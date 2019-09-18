Креатив из еды: герои мультфильмов и кино из риса (Фото)

Интернет переполнен видео и фото с красивой или необычной едой. Но на этот раз в сети появилась милая еда в сочетании с фан-артом. Неплохо, да? Врач и любительница кулинарного искусства из Бангкока в Инстаграме с ником Peaceful Pax выкладывает фото сделанной ей еды из риса в виде героев из фильмов и аниме. Она создала симпатичное съедобное искусство.