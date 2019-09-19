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Неотвратимый конец света: художница делает реалистичные миниатюры постапокалипсиса

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Неотвратимый конец света: художница делает реалистичные миниатюры постапокалипсиса
22:02 Сегодня Телеграф obiskusstve.com obiskusstve.com

Новости культуры:Художница и фотограф Лори Никс из Канзаса, где постоянно проносятся торнадо, уже долгое время черпает вдохновение в неотвратимом конце света.

  • 1

    Сейчас Никс живет в Бруклине и использует свой талант в рукоделии и фотографии, чтобы предложить свой ответ на эти вопросы. В этих удивительно подробных сценах — затопленная электростанция, разваливающаяся прачечная, заброшенная библиотека с деревьями, растущими сквозь пол. 

    Каждая миниатюра размером с кукольный домик: 50 × 61 × 183 см. Художница снимает их на пленку, и создается впечатление, что на самом деле это полноразмерные сцены.

  • 2

    Похоже, по этой библиотеке прошелся торнадо или это последствия падения метеорита. Крыша обвалилась, и обломки рассыпались по всему полу.

  • 3

    Бар в спешке оставлен людьми.

  • 4

    Заброшенное казино.

  • 5

    Атомная электростанция после потопа. Все пульты управления заржавели.

  • 6

    В этой прачечной больше никто не стирает вещи.

  • 7

    В библиотеке деревья проросли через пол.

  • 8

    Зал с динозаврами в заброшенном музее. Такое чувство, будто динозавры ожили и устроили этот хаос сами.

  • 9

    Заброшенный салон красоты. Художница просунула руку сквозь дверь, чтобы дать наглядное представление о масштабе своих миниатюр.

  • 10

    Так будут выглядеть поезда метро, которые останутся на поверхности после конца света.

  • 11

    Кабинет. Удивительно точная и реалистичная проработка деталей, от которой становится даже немного жутко.

  • 12

    Театр после окончания последнего сезона на земле.

  • 13

    Природа постепенно захватывает заброшенный торговый центр.

  • 14

    Зал с картами медленно разрушается.

  • 15

    Обсерватория — место, откуда люди смотрели на небо, чтобы лучше понять этот мир, — оказалась безлюдной и постепенно сдается флоре.

  • 16

    Церковь после конца света.

  • 17

    Китайский фастфуд. Все, что осталось, — это пыльный мопед и мусор на полу.

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Бруклин, Фотография, Искусство, Художники, Апокалипсис, Фотограф, Лори Никс.
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