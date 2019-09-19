Неотвратимый конец света: художница делает реалистичные миниатюры постапокалипсиса

1

Сейчас Никс живет в Бруклине и использует свой талант в рукоделии и фотографии, чтобы предложить свой ответ на эти вопросы. В этих удивительно подробных сценах — затопленная электростанция, разваливающаяся прачечная, заброшенная библиотека с деревьями, растущими сквозь пол.

Каждая миниатюра размером с кукольный домик: 50 × 61 × 183 см. Художница снимает их на пленку, и создается впечатление, что на самом деле это полноразмерные сцены.