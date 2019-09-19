Неотвратимый конец света: художница делает реалистичные миниатюры постапокалипсиса

Сейчас Никс живет в Бруклине и использует свой талант в рукоделии и фотографии, чтобы предложить свой ответ на эти вопросы. В этих удивительно подробных сценах — затопленная электростанция, разваливающаяся прачечная, заброшенная библиотека с деревьями, растущими сквозь пол.
Каждая миниатюра размером с кукольный домик: 50 × 61 × 183 см. Художница снимает их на пленку, и создается впечатление, что на самом деле это полноразмерные сцены.
Похоже, по этой библиотеке прошелся торнадо или это последствия падения метеорита. Крыша обвалилась, и обломки рассыпались по всему полу.
Бар в спешке оставлен людьми.
Заброшенное казино.
Атомная электростанция после потопа. Все пульты управления заржавели.
В этой прачечной больше никто не стирает вещи.
В библиотеке деревья проросли через пол.
Зал с динозаврами в заброшенном музее. Такое чувство, будто динозавры ожили и устроили этот хаос сами.
Заброшенный салон красоты. Художница просунула руку сквозь дверь, чтобы дать наглядное представление о масштабе своих миниатюр.
Так будут выглядеть поезда метро, которые останутся на поверхности после конца света.
Кабинет. Удивительно точная и реалистичная проработка деталей, от которой становится даже немного жутко.
Театр после окончания последнего сезона на земле.
Природа постепенно захватывает заброшенный торговый центр.
Зал с картами медленно разрушается.
Обсерватория — место, откуда люди смотрели на небо, чтобы лучше понять этот мир, — оказалась безлюдной и постепенно сдается флоре.
Церковь после конца света.
Китайский фастфуд. Все, что осталось, — это пыльный мопед и мусор на полу.