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Искусство нашего времени: самые известные картины Энди Уорхола (Фото)
Нaстoящее имя знаменитого и одиозного амеpиканского дизайнера, xyдожника и режиссера, основателя поп-арта Энди Уорхола - Андрей Варгола. Он родился в 1928 году в Питтсбурге в семье русинов-эмигрантов из села Микове (в то время Словакия, а теперь украинское Закарпатье). После первой мировой его семья решила найти лучшую долю в Новом Свете - в США. В период учебы Андрей Варгола американизировал свое имя и стал Энди Уорхол. Будучи уже великим мастером поп-арта, он доказал, что любая вещь может стать объектом искусства.
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