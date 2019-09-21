Скачать
Суббота, 21.09.2019
Искусство нашего времени: самые известные картины Энди Уорхола (Фото)
1 / 18

Искусство нашего времени: самые известные картины Энди Уорхола (Фото)

Нaстoящее имя знаменитого и одиозного амеpиканского дизайнера, xyдожника и режиссера, основателя поп-арта Энди Уорхола - Андрей Варгола. Он родился в 1928 году в Питтсбурге в семье русинов-эмигрантов из села Микове (в то время Словакия, а теперь украинское Закарпатье). После первой мировой его семья решила найти лучшую долю в Новом Свете - в США. В период учебы Андрей Варгола американизировал свое имя и стал Энди Уорхол. Будучи уже великим мастером поп-арта, он доказал, что любая вещь может стать объектом искусства.
most-beauty.ru
most-beauty.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Поп-арт, Искусство, Художник, Арт, Энди Уорхола, Лучшие картины.
13:21 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь