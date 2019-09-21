Искусство нашего времени: самые известные картины Энди Уорхола (Фото) Нaстoящее имя знаменитого и одиозного амеpиканского дизайнера, xyдожника и режиссера, основателя поп-арта Энди Уорхола - Андрей Варгола. Он родился в 1928 году в Питтсбурге в семье русинов-эмигрантов из села Микове (в то время Словакия, а теперь украинское Закарпатье). После первой мировой его семья решила найти лучшую долю в Новом Свете - в США. В период учебы Андрей Варгола американизировал свое имя и стал Энди Уорхол. Будучи уже великим мастером поп-арта, он доказал, что любая вещь может стать объектом искусства.