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Воскресенье, 22.09.2019
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Фотографии, которые сделаны на мотив известных картин (Фото)

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Фотографии, которые сделаны на мотив известных картин (Фото)
13:37 Сегодня Телеграф obiskusstve.com

Новости культуры:Художники из Нью-Йорка Таня Брассеско и Ласло Пасси Норберто объединились, чтобы воссоздать серию знаменитых шедевров разных направлений и течений в живописи в

  • 1

    "Дама в шляпе и боа из перьев", Густав Климт, 1909 год

  • 2

    "Попурри", Герберт Джеймс Дрейпер, 1897 год

  • 3

    "Молодая декадентка (после бала)", Рамон Касас, 1899 год

  • 4

    "Сидящая женщина, вид сзади", Эгон Шиле, 1913 год

  • 5

    Рисунок из журнала Pel & Ploma, Рамон Касас, 1899 год

  • 6

    "Мечты", Витторио Маттео Коркос, 1896 год

  • 7

    "Морфин", Сантьяго Рузиньол, 1894 год

  • 8

    "Сидящая женщина с согнутым коленом", Эгон Шиле, 1917 год

  • 9

    "Музыка I", Густав Климт, 1895 год

  • 10

    "Паоло и Франческа", Гаэтано Превиати, 1887 год

  • 11

    "Сон наяву", Данте Габриэль Россетти, 1880 год

  • 12

    "Черная шляпа с перьями", Густав Климт, 1910 год

  • 13

    "Голая правда", Густав Климт, 1899 год

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Живопись, Картины, Поп-арт, Искусство, Художник, Арт, Таня Брассеско, Классика живописи, Лучшие картины.
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