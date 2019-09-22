Фотографии, которые сделаны на мотив известных картин (Фото)

"Дама в шляпе и боа из перьев", Густав Климт, 1909 год
"Попурри", Герберт Джеймс Дрейпер, 1897 год
"Молодая декадентка (после бала)", Рамон Касас, 1899 год
"Сидящая женщина, вид сзади", Эгон Шиле, 1913 год
Рисунок из журнала Pel & Ploma, Рамон Касас, 1899 год
"Мечты", Витторио Маттео Коркос, 1896 год
"Морфин", Сантьяго Рузиньол, 1894 год
"Сидящая женщина с согнутым коленом", Эгон Шиле, 1917 год
"Музыка I", Густав Климт, 1895 год
"Паоло и Франческа", Гаэтано Превиати, 1887 год
"Сон наяву", Данте Габриэль Россетти, 1880 год
"Черная шляпа с перьями", Густав Климт, 1910 год
"Голая правда", Густав Климт, 1899 год