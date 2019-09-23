Талантливые фермеры Японии: потрясающие картины на рисовых полях (Фото)

1 Это дело рук талантливых фермеров, которые знают, как с помощью селекции создавать настоящие шедевры.

2 Ежегодно японские земледельцы сеют на одном поле до 12 сортов риса с конкретной целью — создать живые полотна, от которых захватывает дух.

3 Рисовые побеги разных оттенков растут так, что постепенно на поле вырисовываются изображения национальных героев и мультипликационных персонажей. Этот вид искусства называется тамбо.

4 Уже почти две тысячи лет жители деревни Инакадате выращивают рис, но традиция сеять злаки «художественным» способом родилась здесь не так давно – в 1993 году.

5 Тогда крестьяне решили, используя разные сорта риса, «нарисовать» на поле какую-нибудь несложную картину. Опыт удался, и с тех пор каждый год в апреле жители деревни собираются, чтобы определить – какой шедевр живописи будет красоваться на их полях через полгода.

6 Когда с картиной определились, крестьяне соответствующим образом размечают выбранное поле (площадью около 15 тысяч квадратных метров) и вручную начинают засевать его разными сортами риса. Поле огромное, работа кропотливая, дни напролет крестьяне проводят по колено в воде – таковы особенности рисосеяния – но выполняется она очень аккуратно.

7 Последние годы жители деревни даже испытывают некоторые неудобства от своего творчества. Дело в том, что Инакадате по местным меркам поселок небольшой, всего девять тысяч человек населения, инфраструктура тут соответствующая. И когда осенью сюда приезжают до двухсот тысяч туристов, чтобы полюбоваться необычайным и недолговечным произведением искусства, разместить их просто некуда.

8 Правда, сейчас уже не только в Инакадате создают поля-картины. Другие деревни начали соревноваться друг с другом за почетное звание «самого артистичного селения Японии». Где-то создают картины, основанные на родной, японской культуре, где-то берут за образец западную.