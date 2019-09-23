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Талантливые фермеры Японии: потрясающие картины на рисовых полях (Фото)

Смотрите фото (14)
Талантливые фермеры Японии: потрясающие картины на рисовых полях (Фото)
13:11 Сегодня Телеграф Фото: bigpicture.ru

Новости культуры:Если происхождение кругов на полях до сих пор остается загадкой для ученых, то ярким рисункам на земельных площадях Японии есть разумное объяснение.

  • 1

    Это дело рук талантливых фермеров, которые знают, как с помощью селекции создавать настоящие шедевры.

  • 2

    Ежегодно японские земледельцы сеют на одном поле до 12 сортов риса с конкретной целью — создать живые полотна, от которых захватывает дух.

  • 3

    Рисовые побеги разных оттенков растут так, что постепенно на поле вырисовываются изображения национальных героев и мультипликационных персонажей. Этот вид искусства называется тамбо.

  • 4

    Уже почти две тысячи лет жители деревни Инакадате выращивают рис, но традиция сеять злаки «художественным» способом родилась здесь не так давно – в 1993 году.

  • 5

    Тогда крестьяне решили, используя разные сорта риса, «нарисовать» на поле какую-нибудь несложную картину. Опыт удался, и с тех пор каждый год в апреле жители деревни собираются, чтобы определить – какой шедевр живописи будет красоваться на их полях через полгода.

  • 6

    Когда с картиной определились, крестьяне соответствующим образом размечают выбранное поле (площадью около 15 тысяч квадратных метров) и вручную начинают засевать его разными сортами риса. Поле огромное, работа кропотливая, дни напролет крестьяне проводят по колено в воде – таковы особенности рисосеяния – но выполняется она очень аккуратно.

  • 7

    Последние годы жители деревни даже испытывают некоторые неудобства от своего творчества. Дело в том, что Инакадате по местным меркам поселок небольшой, всего девять тысяч человек населения, инфраструктура тут соответствующая. И когда осенью сюда приезжают до двухсот тысяч туристов, чтобы полюбоваться необычайным и недолговечным произведением искусства, разместить их просто некуда.

  • 8

    Правда, сейчас уже не только в Инакадате создают поля-картины. Другие деревни начали соревноваться друг с другом за почетное звание «самого артистичного селения Японии». Где-то создают картины, основанные на родной, японской культуре, где-то берут за образец западную.

  • 9

    Но и в том и в другом случае художественно засеянные поля с созреванием риса меняются в оттенках и по осени представляют собой настоящие шедевры. А когда приходит время собирать урожай, рис, выращенный на поле-картине, после обработки поступает в самые обыкновенные магазины.

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Искусство, Рисовые поля, Тамбо, Искусство тамбо.
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