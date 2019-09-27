Победители конкурса фотографии Nature Conservancy Global Photo Contest 2019 (Фото)

Водопад Ванайо (Wanayo), Диянто Шарира, Индонезия. Небольшой водопад и ручей в Васиоре (Wasior), Западное Папуа.
Фото: Diyanto Sarira/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019
Разрыв, Тайлор Шиффман, США. Калифорнийский морской лев в обрамлении ламинарий в заливе Монтерей.
Фото: Tyler Schiffman/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019
Надежда, Фернандо О'Фаррилл, Мексика. Белый медведь на Шпицбергене, Норвегия.
Фото: Fernando O’Farrill/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019
Поющий силуэт, Рэймонд Хеннесси, США. Силуэт поющей камышовки на фоне яркого леса.
Фото: Raymond Hennessy/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019
Иллюзия Греви, Ярон Шмид, США. Зебра Греви смотрит в камеру в Леве (Lewa), Кения.
Фото: Yaron Schmid/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019
Танец в море, Ле Ван Винь, Вьетнам. Рыбак в Хон Йен (Hon Yen), Фу Йен (Phu Yen), Вьетнам.
Фото: Le Van Vinh/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019
Портрет в заливе Гуанабара (Guanabara Bay), Фабио Тейшейра, Бразилия. Молодой африканский беженец из Демократической Республики Конго плывет в водах залива Гуанабара, пляж Рамос (Ramos Beach).
Фото: Fabio Teixeira/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019
Время купания, Апратим Пал, Индия. Двое пловцов наслаждаются купанием в Западной Бенгалии, Индия.
Фото: Apratim Pal/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019
Золотой мост, Джей Хуан, США. Мост Золотые ворота, окутанный низко висящим туманом.
Фото: Jay Huang/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019
Золото Сванетии, Евгений Самученко, Украина: Ночная Местия, небольшой городок в Грузии.
Фото: Yevhen Samuchenko/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019
Калифорнийские морские львы, Роберт Поттс, США. Доки в Астории (Astoria) захватили калифорнийские морские львы.
Фото: Robert Potts/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019
Большая рыба в большом океане, Алекс Кидд, Австралия. Китовая акула, плавает в глубинах у рифа Нингалу (Ningaloo Reef), Западная Австралия.
Фото: Alex Kydd/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019
К молнии, Хао Цзян, США. Стая фламинго летит над красочным соленым озером Магади (Magadi) в Кении, а пена на его поверхности формирует узор в виде молнии.
Фото: Hao Jiang/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019
Редкая встреча с восточноамериканским бычерылом, Алекс Кидд, Австралия. Большая группа бычерылов (Rhinoptera bonasus) у рифа Нингалу, Западная Австралия.
Фото: Alex Kydd/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019
Падение, Колин Рональд, Австрия. Лыжник несется вниз по горному склону в Словении.
Фото: Colin Ronald/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019
Розовое озеро, Ли Миллер, Австралия. На этом фото, сделанном с помощью дрона, можно видеть все тона розового озера под названием Лагуна Хатт (Hutt Lagoon) в Западной Австралии.
Фото: Leigh Miller/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019
На краю, Гильерме Гомес де Мескита, Бразилия. Каменный выступ Язык тролля (Trolltunga) в Норвегии.
Фото: Mesquita/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019
Дай мне укрытие, Майкл Галлахер, Великобритания. Рыба-клоун прячется в щупальцах рифовых анемонов.
Фото: Michael Gallagher/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019