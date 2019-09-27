Победители конкурса фотографии Nature Conservancy Global Photo Contest 2019 (Фото)

1 Водопад Ванайо (Wanayo), Диянто Шарира, Индонезия. Небольшой водопад и ручей в Васиоре (Wasior), Западное Папуа. Фото: Diyanto Sarira/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019

2 Разрыв, Тайлор Шиффман, США. Калифорнийский морской лев в обрамлении ламинарий в заливе Монтерей. Фото: Tyler Schiffman/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019

3 Надежда, Фернандо О'Фаррилл, Мексика. Белый медведь на Шпицбергене, Норвегия. Фото: Fernando O’Farrill/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019

4 Поющий силуэт, Рэймонд Хеннесси, США. Силуэт поющей камышовки на фоне яркого леса. Фото: Raymond Hennessy/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019

5 Иллюзия Греви, Ярон Шмид, США. Зебра Греви смотрит в камеру в Леве (Lewa), Кения. Фото: Yaron Schmid/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019

6 Танец в море, Ле Ван Винь, Вьетнам. Рыбак в Хон Йен (Hon Yen), Фу Йен (Phu Yen), Вьетнам. Фото: Le Van Vinh/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019

7 Портрет в заливе Гуанабара (Guanabara Bay), Фабио Тейшейра, Бразилия. Молодой африканский беженец из Демократической Республики Конго плывет в водах залива Гуанабара, пляж Рамос (Ramos Beach). Фото: Fabio Teixeira/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019

8 Время купания, Апратим Пал, Индия. Двое пловцов наслаждаются купанием в Западной Бенгалии, Индия. Фото: Apratim Pal/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019

9 Золотой мост, Джей Хуан, США. Мост Золотые ворота, окутанный низко висящим туманом. Фото: Jay Huang/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019

10 Золото Сванетии, Евгений Самученко, Украина: Ночная Местия, небольшой городок в Грузии. Фото: Yevhen Samuchenko/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019

11 Калифорнийские морские львы, Роберт Поттс, США. Доки в Астории (Astoria) захватили калифорнийские морские львы. Фото: Robert Potts/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019

12 Большая рыба в большом океане, Алекс Кидд, Австралия. Китовая акула, плавает в глубинах у рифа Нингалу (Ningaloo Reef), Западная Австралия. Фото: Alex Kydd/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019

13 К молнии, Хао Цзян, США. Стая фламинго летит над красочным соленым озером Магади (Magadi) в Кении, а пена на его поверхности формирует узор в виде молнии. Фото: Hao Jiang/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019

14 Редкая встреча с восточноамериканским бычерылом, Алекс Кидд, Австралия. Большая группа бычерылов (Rhinoptera bonasus) у рифа Нингалу, Западная Австралия. Фото: Alex Kydd/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019

15 Падение, Колин Рональд, Австрия. Лыжник несется вниз по горному склону в Словении. Фото: Colin Ronald/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019

16 Розовое озеро, Ли Миллер, Австралия. На этом фото, сделанном с помощью дрона, можно видеть все тона розового озера под названием Лагуна Хатт (Hutt Lagoon) в Западной Австралии. Фото: Leigh Miller/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019

17 На краю, Гильерме Гомес де Мескита, Бразилия. Каменный выступ Язык тролля (Trolltunga) в Норвегии. Фото: Mesquita/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019