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Победители конкурса фотографии Nature Conservancy Global Photo Contest 2019 (Фото)

Смотрите фото (19)
Победители конкурса фотографии Nature Conservancy Global Photo Contest 2019 (Фото)
16:21 Сегодня Телеграф obiskusstve.com Фото: pixabay.com

Новости культуры:Мировая природоохранная организация Nature Conservancy, которая работает в 72 странах и борется с изменением климата, объявила победителей последнего конкурса.

  • 1

    Водопад Ванайо (Wanayo), Диянто Шарира, Индонезия. Небольшой водопад и ручей в Васиоре (Wasior), Западное Папуа.

    Фото: Diyanto Sarira/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019

  • 2

    Разрыв, Тайлор Шиффман, США. Калифорнийский морской лев в обрамлении ламинарий в заливе Монтерей.

    Фото: Tyler Schiffman/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019

  • 3

    Надежда, Фернандо О'Фаррилл, Мексика. Белый медведь на Шпицбергене, Норвегия.

    Фото: Fernando O’Farrill/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019

  • 4

    Поющий силуэт, Рэймонд Хеннесси, США. Силуэт поющей камышовки на фоне яркого леса.

    Фото: Raymond Hennessy/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019

  • 5

    Иллюзия Греви, Ярон Шмид, США. Зебра Греви смотрит в камеру в Леве (Lewa), Кения.

    Фото: Yaron Schmid/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019

  • 6

    Танец в море, Ле Ван Винь, Вьетнам. Рыбак в Хон Йен (Hon Yen), Фу Йен (Phu Yen), Вьетнам.

    Фото: Le Van Vinh/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019

  • 7

    Портрет в заливе Гуанабара (Guanabara Bay), Фабио Тейшейра, Бразилия. Молодой африканский беженец из Демократической Республики Конго плывет в водах залива Гуанабара, пляж Рамос (Ramos Beach).

    Фото: Fabio Teixeira/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019

  • 8

    Время купания, Апратим Пал, Индия. Двое пловцов наслаждаются купанием в Западной Бенгалии, Индия.

    Фото: Apratim Pal/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019

  • 9

    Золотой мост, Джей Хуан, США. Мост Золотые ворота, окутанный низко висящим туманом.

    Фото: Jay Huang/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019

  • 10

    Золото Сванетии, Евгений Самученко, Украина: Ночная Местия, небольшой городок в Грузии.

    Фото: Yevhen Samuchenko/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019

  • 11

    Калифорнийские морские львы, Роберт Поттс, США. Доки в Астории (Astoria) захватили калифорнийские морские львы.

    Фото: Robert Potts/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019

  • 12

    Большая рыба в большом океане, Алекс Кидд, Австралия. Китовая акула, плавает в глубинах у рифа Нингалу (Ningaloo Reef), Западная Австралия.

    Фото: Alex Kydd/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019 

  • 13

    К молнии, Хао Цзян, США. Стая фламинго летит над красочным соленым озером Магади (Magadi) в Кении, а пена на его поверхности формирует узор в виде молнии.

    Фото: Hao Jiang/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019

  • 14

    Редкая встреча с восточноамериканским бычерылом, Алекс Кидд, Австралия. Большая группа бычерылов (Rhinoptera bonasus) у рифа Нингалу, Западная Австралия.

    Фото: Alex Kydd/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019

  • 15

    Падение, Колин Рональд, Австрия. Лыжник несется вниз по горному склону в Словении.

    Фото: Colin Ronald/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019

  • 16

    Розовое озеро, Ли Миллер, Австралия. На этом фото, сделанном с помощью дрона, можно видеть все тона розового озера под названием Лагуна Хатт (Hutt Lagoon) в Западной Австралии.

    Фото: Leigh Miller/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019

  • 17

    На краю, Гильерме Гомес де Мескита, Бразилия. Каменный выступ Язык тролля (Trolltunga) в Норвегии.

    Фото: Mesquita/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019

  • 18

    Дай мне укрытие, Майкл Галлахер, Великобритания. Рыба-клоун прячется в щупальцах рифовых анемонов.

    Фото: Michael Gallagher/The Nature Conservancy Global Photo Contest 2019

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