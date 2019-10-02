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Бывает же такое: удивительные "пейзажи из еды" от Карла Уорнера (Фото)
Бывает же такое: удивительные "пейзажи из еды" от Карла Уорнера (Фото)

Бывает же такое: удивительные "пейзажи из еды" от Карла Уорнера (Фото)

Смотрите фото (18)
Бывает же такое: удивительные "пейзажи из еды" от Карла Уорнера (Фото)
06:14 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости культуры:Окружающие считают Карла Уорнера слегка странным: он может часами разглядывать овощи в супермаркетах.

Карл — мастер жанра foodscape ("пейзаж из еды"). На его картинах горы сделаны из хлеба, деревья — это брокколи, волны — листья капусты, а роль камней исполняет печеный картофель. Фотограф и иллюстратор Карл Уорнер (Carl Warner) удивил весь мир своими картинами, созданными из еды. 

Коттедж Стилтон

Тосканский рынок

Капустное море

Конфетный домик

Сырные горы

Море салата

Лососевые реки, картофельные берега

Остров из сельдерея

Желтый оазис

Долина брокколи

Замок из белого шоколада

Тосканский пейзаж

Лес из сельдерея

Рыбный порт

Брэдфорд Сити

Мост из огурцов

Создание одного съедобного пейзажа занимает несколько дней. По сложности исполнения выкладывание пейзажей из еды ничем не отличается от написания картин маслом.

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Все по теме:

Картины, Искусство, Фотограф, Карл Уорнер, Иллюстратор, Foodscape, Carl Warner, Пейзад.
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