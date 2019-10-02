Удивительные шедевры природной архитектуры (Фото)

Новости культуры:Шерон Билс - фотограф и художница. Она считает фотографию формой искусства и средством выражения того, что близко ее сердцу.

1 В своей последней книге Шерон выпустила коллекцию фотографий птичьих гнезд. Гнездо славки Макгилливрэя.

2 Гнездо странствующего дрозда.



3 Гнездо вьюрка.

4 Гнездо певчей зонотрихии.



5 Гнездо колибри.

6 Гнездо африканского пальмового стрижа.



7 Гнездо американского чижа.

8 Гнездо береговушки.



9 Гнездо китайской черноголовой иволги.

10 Гнездо чегравы.



11 Гнездо малого зеленого рогоклюва.

12 Гнездо тундряной чечетки.



13 Гнездо желтогорлого певуна.

14 Гнездо канадской кукши.



15 Гнездо магнолиевого лесного певуна.

16 Гнездо западной чайки.



17 Гнездо крапивника болотного.

18 Гнездо славки Теннеси.



19 Гнездо соснового чижа.

20 Гнездо пурпурномасковой танагры в улье диких пчел.